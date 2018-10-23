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Туляков приглашают заглянуть в советское прошлое
Фото молодежный центр «Спектр».

Туляков приглашают заглянуть в советское прошлое

Тематический маршрут пройдет по местам, где проходили массовые праздники и демонстрации.

26 октября молодежный центр «Спектр» предлагает тулякам отправиться на экскурсию в прошлое.

Экскурсанты пройдут по местам, где проводились массовые демонстрации и праздники, узнают историю становления тульского городского транспорта, посетят место захоронений революционеров и узнают историю становления Тульского ВЛКСМ.

Старт экскурсии в 17.30 от Музея самоваров.

Для участия в экскурсии необходима предварительная регистрация.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:33 +2
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