Туляков приглашают заглянуть в советское прошлое

Фото молодежный центр «Спектр».

Тематический маршрут пройдет по местам, где проходили массовые праздники и демонстрации.

26 октября молодежный центр «Спектр» предлагает тулякам отправиться на экскурсию в прошлое.

Экскурсанты пройдут по местам, где проводились массовые демонстрации и праздники, узнают историю становления тульского городского транспорта, посетят место захоронений революционеров и узнают историю становления Тульского ВЛКСМ.

Старт экскурсии в 17.30 от Музея самоваров.

Для участия в экскурсии необходима предварительная регистрация.