2 ноября туляки напишут большой этнографический диктант

Фото из архива Myslo.

Участникам за 45 минут предстоит ответить на 30 вопросов.

2 ноября в третий раз состоится Всероссийская акция «Большой этнографический диктант». По задумке организаторов, это культурно-просветительское мероприятие позволит оценить уровень этнографической грамотности населения и знаний о народах, проживающих в России.

В Туле диктант пройдет на площадках молодежных центров «Родина» и «Спектр».

Он состоит из 30 вопросов: 20 из них общих и 10 — региональных. На его написание каждому участнику отводится 45 минут.

Также все желающие в этот день смогут пройти онлайн-тестирование на сайте Большого этнографического диктанта.