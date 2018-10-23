Антисанитарная разгрузка хлеба в Туле: виновный работник наказан

Сотрудники Роспотребнадзора провели проверку по видеоматериалам на Myslo.

В редакцию пришел ответ отдела питания Роспотребнадзора по поводу видео о разгрузке хлеба в ТУЦ «Сарафан».

– По факту перетаривания хлеба с лотков поставщика с нарушениями требований нормативной документации ответственный работник организации торговли привлечен работодателем к дисциплинарной ответственности. В адрес Управления представлено объяснение о принятых мерах по профилактике нарушений обязательных требований, — сообщается в ответе.

Напомним, читатели прислали в редакцию видео, где был снят процесс разгрузки хлеба у супермаркета:

На видео отчетливо видно, как сотрудник пересчитывает батоны голыми руками и сбрасывает их в стоящую на полу картонную коробку. Всё происходит в зоне разгрузки машин: сплошная антисанитария!