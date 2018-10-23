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Под Тулой Infiniti насмерть сбил пешехода
Фото УГИБДД по Тульской области.

Под Тулой Infiniti насмерть сбил пешехода

Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.

22 октября в 18.30 на 4-м километре автодороги М-2 «Крым» (автоподъезд к Туле) в направлении Москвы следовал автомобиль «Инфинити М37» под управлением 27-летнего молодого человека. Водитель сбил 60-летнего мужчину.

По предварительным данным, пешеход переходил проезжую часть в неположенном месте, в темной одежде, без светоотражающих элементов. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:14 0
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