Под Тулой Infiniti насмерть сбил пешехода

Фото УГИБДД по Тульской области.

22 октября в 18.30 на 4-м километре автодороги М-2 «Крым» (автоподъезд к Туле) в направлении Москвы следовал автомобиль «Инфинити М37» под управлением 27-летнего молодого человека. Водитель сбил 60-летнего мужчину.

По предварительным данным, пешеход переходил проезжую часть в неположенном месте, в темной одежде, без светоотражающих элементов. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.