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Тульские таксисты не готовы перекрашивать свои машины

Тульские таксисты не готовы перекрашивать свои машины

К такому выводу пришли сотрудники областного правительства, проанализировав результаты интернет-опроса.

На официальном портале правительства Тульской области проходит опрос водителей такси. Эксперты выясняют готовность перевозчиков перекрасить свои автомобили в белый или жёлтый цвет, придав им единообразный вид.

Для большинства участников опроса извоз – второстепенный источник заработка. Такой ответ дали 475 респондентов. Примерно столько же таксистов не имеют лицензии или договора с таксопарком, принимая заказы через операторов.

На вопрос «Должны ли машины такси Тульской области быть единого цвета (белый и желтый)?», 514 участников ответили, что не готовы перекрасить машины. А ещё 450 признались, что «бомбят» именно из-за введения цветов.

Самыми актуальными проблемами в отрасли таксисты назвали отсутствие инфраструктуры по работе такси, проверки легальных таксистов со стороны исполнительной власти и несоразмерное ужесточение законов по отношению к индивидуальным предпринимателям.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:33 +1
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