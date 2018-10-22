Плохие пробы: В Тульской области суд закрыл организацию по производству и доставке питьевой воды

В ходе лабораторных исследований воды было установлено несоответствие нормам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.

Судебные приставы-исполнители отдела судебных приставов Новомосковска и Новомосковского района исполнили решение суда об административном приостановлении деятельности организации, осуществляющей доставку питьевой воды в Тульской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Ранее в ходе лабораторных исследований проб воды было установлено несоответствие качества воды по санитарно-химическим и микробиологическим показателям санитарно-эпидемиологическим нормам.

По мнению специалистов, выявленные нарушения создают угрозу жизни и здоровью граждан.

Суд постановил приостановить деятельность организации сроком на 60 суток. В указанный срок руководство организации обязано устранить выявленные нарушения. Судебное решение исполнено в полном объеме.

Руководству должника-организации разъяснено, что в случае нарушения требований судебного пристава-исполнителя о приостановлении деятельности указанного объекта в отношении виновных лиц будет рассмотрен вопрос о привлечении к административной и уголовной ответственности.

Как стало известно Myslo, речь идет об организации «Росконтракт», которая доставляет в Новомосковске питьевую воду Valeo (не путать с Valio). Ранее у нее уже были проблемы: Роспотребнадзор при проведении экспертизы воды выявил в ней превышения формальдегида и нитратов.

А в прошлом году новомосковцы также обсуждали тему с этой некачественной водой в местной группе ВКонтакте. Дело в том, что предприятие «Росконтракт» также занимается утилизацией отходов. Жители считают, что перевозка питьевой воды могла осуществляться в тех же цистернах, что и химических отходах. Подтверждений этому нет, но то, что суд закрыл предприятие, говорит о многом.