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Минтранс Тульской области подписал соглашение с «Яндекс.Такси»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Минтранс Тульской области подписал соглашение с «Яндекс.Такси»

Это позволит повысить качество работы такси в регионе.

16 октября министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области и сервис «Яндекс. Такси» подписали соглашение об информационном взаимодействии в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси.

Ранее министерством было подписано аналогичное соглашение с ООО «Максим – Тула».

Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Родион Дудник отметил, что это соглашение – еще один шаг по упорядочению деятельности в сфере легкового такси в Тульской области. Документ позволит повысить качество работы такси в регионе, сделать рынок этих услуг более прозрачным.

- По соглашению доступ к сервису такси получают только владельцы автомобилей, имеющие разрешение на осуществление таксомоторных перевозок. Если у водителя такого разрешения нет, произойдет блокировка мобильного приложения, и он не получит заказ, - пояснил Родион Дудник.

А легальным такси соглашение призвано принести улучшение условий работы. Директор по развитию бизнеса «Яндекс. Такси» в России Алексей Федотов отметил, что подписанный документ позволит сделать таксомоторный сервис более комфортным и безопасным для пассажиров.

По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тульской области Александра Головина, соглашение покажет свою эффективность в легализации пассажирских перевозок и противодействии теневому бизнесу.

Родион Дудник также сообщил, что 30 октября пройдут публичные слушания по правоприменительной практике министерства, где будут обсуждаться в том числе первые результаты реализации заключенных соглашений.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 09:51 0
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