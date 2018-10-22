Туляки вспомнят жертв репрессий на «Молитве памяти»

В следующий вторник, 30 октября, в общероссийский День памяти жертв советских репрессий, в Туле пройдет ежегодная акция «Молитва памяти». Цель мероприятия – почтить память людей, пострадавших в годы репрессий. Участники акции зачитают список имен жертв террора.

В этом году «Молитва памяти» пройдет в Туле, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и многих других городах России, а также в Молдавии, Латвии, Франции и США.

В Туле «Молитва памяти» прозвучит с 11.00 до 17.00 у памятника жертвам политических репрессий, в сквере на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Дмитрия Ульянова.