Где в Туле отключат свет 23 октября
Специалисты «Тулгорэлектросетей» сообщают о плановых работах.
С 9 до 17 часов будут обесточены следующие дома:
- ул. Кирова, 25,
- ул. Н. Руднева, 51, 57, 53, 57-б, 49,
- пер. Городской, 1-13 (нечётн.), 2-40 (чётн.),
- ул. Ак. Павлова, 1-б, 55, 57,
- ул. Пархоменко, 47,
- пр-т Ленина, 50, 50-а, 46, 52,
- ул. Л. Толстого, 87,
- ул. Ф. Энгельса, 34, 36, 38, 42, 44-а, 44-б, 46, 97,
- ул. Гоголевская, 51-а,
- ул. Болдина, 123,
- п. Менделеевский: ул. Чапаева, 1-39,
- ул. Ленина, 22-а, 23, 24,
- п. Косая Гора: ул. Советская, 2-35,
- ул. Металлургов, 3-27 (нечётн.), 4-32 (чётн.),
- ул. Л. Толстого, 27-45 (нечётн.), 28-а-30 (чётн.),
- ул. Столетова, 1-9, 14-18,
- ул. Каракозова, 29-64, 70, 71,
- ул. Белоусова, 2-30 (чётн.), 11-27 (нечётн.),
- ул. Кольцевая, 1, 7, 7-а, 21, 9, 2, 6-а, 32-а, 17, 19, 14-56 (чётн.),
- ул. 2-я Волоховская, 24-42 (чётн.), 31-39 (нечётн.),
- ул. Овражная, 36-44 (чётн.).
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