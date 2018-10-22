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За выходные тульские госавтоинспекторы задержали 53 пьяных водителя

За выходные тульские госавтоинспекторы задержали 53 пьяных водителя

Среди задержанных – пять злостных нарушителей, которым грозит уголовная статья.

Во время проведения профилактических мероприятий и надзорной деятельности сотрудников ГИБДД с 19 по 21 октября было выявлено 53 водителя, севших за руль в нетрезвом состоянии.

Из них 28 привлечены к административной ответственности за пьяную езду, 20 – за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования. Ещё пятеро задержанных ранее уже привлекались также за нетрезвое вождение.

По всем фактам были составлены административные материалы. В 48 случаях нарушителем грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.

Для рецидивистов сумма взыскания составит от 200 до 300 тысяч рублей. Кроме того, им грозят обязательные работы или лишение свободы на срок до двух лет.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:56 +3
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