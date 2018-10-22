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Игрок «Арсенала» Максим Беляев просит туляков помочь найти бездомного щенка
Фото: instagram.com/maximbelyaev6

Игрок «Арсенала» Максим Беляев просит туляков помочь найти бездомного щенка

За помощь канонир обещает фирменную клубную футболку и денежное вознаграждение.

Футболист «Арсенала» Максим Беляев вместе с супругой Кристиной просят жителей оружейной столице помочь в поисках уличного щенка, которого они хотят забрать домой. Напомним, прошлым летом семейная пара уже приютила в Туле бездомного пса.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Жители Тулы и болельщики Арсенала, просим вас о помощи! Помогите, пожалуйста, найти эту бездомную собаку. Это мальчик. Мы не смогли пройти мимо бездонных грустных глаз этого пса... Нашли его в Белоусовском парке 14 октября, хотели взять себе, посадили в машину, но когда надевали ошейник, он очень его испугался и выскочил в панике из машины. Максим с тремя болельщиками долго преследовали его, но он был очень испуган и так и не дался в руки. Убежал в Пролетарский район Тулы. Очень добрый, даёт лапу. Ищем уже больше недели, многие люди по нашим объявлениям пишут, что видели его и даже знают этого пса, но пока поиски безрезультатны - приезжаем на место, где его видели, а его там уже нет. Малыш ослаблен, вялый, возможно, нуждается в медицинской помощи. Его видели возле ТЦ Демидовский, в Пролетарском районе, а также очень много людей пишут, что видели в Белоусовском парке, в районе улицы Фридриха Энгельса, в районе Кремля и на стадионе Арсенал. Он хромает, отказывается от корма! Возможно, имеет куцый хвост. Давайте вместе сделаем доброе дело, мы очень хотим подарить этому бедолаге счастье и дом! Если вы увидите его, постарайтесь как-то остановить, покормить и сразу пишите нам в инстаграм! Тому, кто поможет нам в этом - майка от Максима и денежное вознаграждение. #Тула #помощьживотным #Арсенал #собака #пропаласобака #бездомныеживотные #потеряшка #потеряласьсобака #помогитенайти #Тула71 #Тулаlife

Публикация от МаксимБеляев КрисБеляеваЛарина (@maximbelyaev6)

На своей странице в Instagram спортсмен пишет, что собаку ищут уже больше недели. Малыш ослаблен, вялый и, возможно, нуждается в медицинской помощи. Его видели в Пролетарском районе, в Белоусовском парке, в районе городского кремля и стадиона «Арсенал».

Пёс хромает, отказывается от корма и, возможно, имеет куцый хвост. Максим и Кристина очень хотят подарить этому бедолаге счастье и дом!

Если вы увидите собаку, пишите спортсмену в Instagram. За помощь Максим обещает фирменную майку «Арсенала» и денежное вознаграждение. 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:48 +6
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