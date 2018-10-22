Игрок «Арсенала» Максим Беляев просит туляков помочь найти бездомного щенка

Фото: instagram.com/maximbelyaev6

Футболист «Арсенала» Максим Беляев вместе с супругой Кристиной просят жителей оружейной столице помочь в поисках уличного щенка, которого они хотят забрать домой. Напомним, прошлым летом семейная пара уже приютила в Туле бездомного пса.

На своей странице в Instagram спортсмен пишет, что собаку ищут уже больше недели. Малыш ослаблен, вялый и, возможно, нуждается в медицинской помощи. Его видели в Пролетарском районе, в Белоусовском парке, в районе городского кремля и стадиона «Арсенал».

Пёс хромает, отказывается от корма и, возможно, имеет куцый хвост. Максим и Кристина очень хотят подарить этому бедолаге счастье и дом!