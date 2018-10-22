Дорожный гороскоп: еженедельные советы от тульской Госавтоинспекции

На этой неделе Овнам стоит вспомнить о том, что тротуары предназначены, в первую очередь, для передвижения по ним пешеходов, а не для парковки и уж тем более проезда автомобилей. Вряд ли пешеходы будут рады, если ваше транспортное средство будет мешать им на тротуаре.

Тельцы, сколь бы опытными водителями вы ни были, постарайтесь на этой неделе внимательно наблюдать за дорогой и другими участниками движения, а не любоваться красотами местности, по которой проезжаете. Отвлекаться за рулем опасно.

Близнецы, помните ли вы те славные времена, когда были еще «бесколесными» пешеходами? Так вот, постарайтесь вспомнить. Заодно, может, сумеете убедить себя в том, что пешеходный переход на дороге находится не просто так и перед ним надо сбрасывать скорость.

Ракам на текущей неделе стоит вспомнить правила парковки и ни в коем случае их не нарушать. В противном случае придется искать автомобиль на штрафстоянке.

Львы на этой неделе от переутомления могут впасть в беспамятство. Не поленитесь перед началом поездки проверить, при себе ли у вас права и документы на машину.

Во избежание неприятностей, Девам стоит быть особенно внимательными на дороге и не разговаривать за рулем по мобильному телефону, это очень отвлекает. И тогда никаких проблем на дорогах звезды вам не обещают.

Весам на этой неделе рекомендуется тщательно взвешивать свои действия на дороге и их возможные последствия. Не уверены – не обгоняйте. И уж точно не стоит превышать скорость, особенно рядом с пешеходными переходами.

Скорпионам нужно быть особенно внимательными и осторожными. Не рисковать при обгоне, не совершать опасных маневров. И внимательно следить за сигналами светофора. Так же не стоит резко трогаться с места, пока еще не все пешеходы перешли проезжую часть. Не стоит рисковать, как своей жизнью, так и жизнями других участников дорожного движения.

Неделя обещает быть хорошей для Стрельцов, если они будут сдерживать свои эмоции за рулем, и не выделяться в потоке машин. Тогда и поездка принесет больше удовольствия, и водители быстро и без проблем доберутся до цели.

Козероги, берегитесь пешеходов! Или, может, пешеходам стоит опасаться вас? В любом случае лучше сбавить скорость, сконцентрироваться на дороге и притормаживать перед пешеходными переходами. Но в целом неделя обещает быть достаточно спокойной и неинтересной, что однозначно к лучшему.

Водолеям на нынешней неделе не стоит забывать контролировать скорость, с которой они перемещаются по дорогам. Даже если эти дороги прямые, ровные и пустынные. Зачем вам лишние неприятности и штрафы.

Перед тем, как сесть за руль, звезды советуют Рыбам как следует выспаться. И чувствовать себя на дороге вы будете увереннее, и руль в руках крепче держать. Да и скорость реакции повысится. Что в наше суматошное время, согласитесь, немаловажно. Ни при каких обстоятельствах не садитесь за руль в утомленном состоянии!