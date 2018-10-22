новости
новости
Регистрация
Администрация Тулы составила рейтинг УК после старта отопительного сезона

Администрация Тулы составила рейтинг УК после старта отопительного сезона

Власти обратятся в ГЖИ с просьбой рассмотреть вопрос профпригодности и профессионального соответствия руководителей некоторых УК.

По поручению главы администрации Тулы Евгения Авилова была проанализирована деятельность управляющих компаний на старте отопительного сезона.

Ряд управляющих компаний города не справились с пуском тепла в жилые дома в начале отопительного сезона.

Как отмечал Евгений Авилов, администрация города имеет право инициировать собрание жителей МКД с повесткой о смене управляющей компании, которая не справляется со своими задачами и не выполняет свои обязательства по договору управления.

Также администрация обратится в ГЖИ Тульской области с просьбой рассмотреть вопрос профессиональной пригодности и профессионального соответствия руководителей некоторых УК.

Рейтинг:

№ пп

Название УК

1

ООО «Новая УК»

2

ООО «Внешстрой-Коммунсервис»

3

ООО «Развитие Сервис»

4

ООО «Управляющая компания «Тулица»

5

ООО «Инженер Про Центр»

6

ООО «Жилсервис»

7

ООО УК «Инверсия +»

8

ООО «Комфортсервис»

9

ООО «Апрель-Менеджмент»

10

ООО «Славянка»

11

ООО «СпецСтрой»

12

ООО УК «Новый квартал»

13

ООО «Индустрия Сервиса»

14

ООО УК «Зеленградъ»

15

ООО УК «Новострой»

16

ООО «Плехановская УК»

17

ООО «Жилкомцентр»

18

ООО  «РСК-71»

19

ООО УК «Лучший дом»

20

ООО «Велиград»

21

ООО УК «Домофонд»

22

ООО «Управляющая компания «Платоновский лес»

23

ООО «Туларегионстрой»

24

ООО УК «Единая Тула»

25

ООО «Тауэр»

26

ООО  УК «АСС-Техник»

27

ООО «УК Тульский двор»

28

ООО  «УК ВОСХОД»

29

ООО «УК Мастер-Сервис»

30

ООО «Новый город»

31

ООО УК «ТОКТО»

32

ООО «УК Жилкомхоз»

33

ООО «Жилищно-строительная компания»

34

ООО «Тулжилхоз»

35

ООО УК  «Чистый город»

36

ООО «ТГУК»

37

ООО  «УК Домовой»

38

ООО  УК «Наш Дом»

39

ООО «ЖКХ-Гарант»

40

ООО  УК «Стройуслугасервис»

41

ООО «УК Комфорт»

42

ООО «ЖУК»

43

ООО «УК Мясново»

44

ООО «Эталон»

45

ООО УК «Тульское УЖКХ»

46

ООО  УК «Управ-Сити»

47

ООО «Этажи»

48

ОАО  Фирма «РЭМС»

49

ООО «Управляющая компания «Южная»

50

ООО «Жилищно-санитарное обслуживание»

51

ООО  УК «ПроСпект»

52

ООО «УК-Альянс»

53

ООО УК «ОМД»

54

ООО «ЖЭК-Тульский дом»

55

ООО «Кировский»   г. Тула

56

ООО УК «Любимое  Заречье»

57

ООО УК «Орион»

58

ООО «УК Ремстройсервис»

59

ООО УК Домсервис»

60

ООО «Центральная»

61

ООО «УКС г. Тулы»

62

ООО «Жилцентр»

63

ООО «СтройМАКС»

64

ООО «УК «Ваш Дом»

65

ООО «УК 21 Век»

66

ООО УК «Жилхоз» Советского р-на г. Тула

67

ООО «Уют Дом»

68

ООО  УК «Вертикаль»

69

ООО «Согласие»

70

ООО «ТРИС»

71

ООО «Мастер Дом»

72

ООО «УК Северная Мыза»

73

ООО «Вега»

74

ООО УК «Индустрия Сервиса»

75

ООО «Оружейная столица»

76

ООО «Движение»

77

ООО «Квартал»

78

ООО «Косогорец»

79

ООО УК «Левобережный»

80

ООО  УК «МегаПолис»

81

ООО «НОВОСТРОЙ-71»

82

ООО «Косогорское ЖКХ»

83

ООО «АСТЕК»

84

ООО УК «Горизонт»

85

ООО «УК Лидер»

86

ООО "УО"НКП"

87

ООО «Уютный Дом»

88

ООО  УК «Арсенал»

89

ООО УК «Аврора»

90

ООО «УК «Нега»

91

ООО УК «Формула»/ООО  «УК г. Тулы Комсервис»
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:24 +4
Другие статьи по темам
Люди
Евгений Авилов
Место
Тула
Прочее
рейтинг УКадминистрацияотопительный сезон

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле пройдет мастер-класс «7 самых востребованных профессий будущего»
В Туле пройдет мастер-класс «7 самых востребованных профессий будущего»
В Туле на ул. Ак. Павлова сгорел дом: погорельцам нужна помощь
В Туле на ул. Ак. Павлова сгорел дом: погорельцам нужна помощь
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.