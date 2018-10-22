Администрация Тулы составила рейтинг УК после старта отопительного сезона
Власти обратятся в ГЖИ с просьбой рассмотреть вопрос профпригодности и профессионального соответствия руководителей некоторых УК.
По поручению главы администрации Тулы Евгения Авилова была проанализирована деятельность управляющих компаний на старте отопительного сезона.
Ряд управляющих компаний города не справились с пуском тепла в жилые дома в начале отопительного сезона.
Как отмечал Евгений Авилов, администрация города имеет право инициировать собрание жителей МКД с повесткой о смене управляющей компании, которая не справляется со своими задачами и не выполняет свои обязательства по договору управления.
Также администрация обратится в ГЖИ Тульской области с просьбой рассмотреть вопрос профессиональной пригодности и профессионального соответствия руководителей некоторых УК.
Рейтинг:
|
№ пп
|
Название УК
|
1
|
ООО «Новая УК»
|
2
|
ООО «Внешстрой-Коммунсервис»
|
3
|
ООО «Развитие Сервис»
|
4
|
ООО «Управляющая компания «Тулица»
|
5
|
ООО «Инженер Про Центр»
|
6
|
ООО «Жилсервис»
|
7
|
ООО УК «Инверсия +»
|
8
|
ООО «Комфортсервис»
|
9
|
ООО «Апрель-Менеджмент»
|
10
|
ООО «Славянка»
|
11
|
ООО «СпецСтрой»
|
12
|
ООО УК «Новый квартал»
|
13
|
ООО «Индустрия Сервиса»
|
14
|
ООО УК «Зеленградъ»
|
15
|
ООО УК «Новострой»
|
16
|
ООО «Плехановская УК»
|
17
|
ООО «Жилкомцентр»
|
18
|
ООО «РСК-71»
|
19
|
ООО УК «Лучший дом»
|
20
|
ООО «Велиград»
|
21
|
ООО УК «Домофонд»
|
22
|
ООО «Управляющая компания «Платоновский лес»
|
23
|
ООО «Туларегионстрой»
|
24
|
ООО УК «Единая Тула»
|
25
|
ООО «Тауэр»
|
26
|
ООО УК «АСС-Техник»
|
27
|
ООО «УК Тульский двор»
|
28
|
ООО «УК ВОСХОД»
|
29
|
ООО «УК Мастер-Сервис»
|
30
|
ООО «Новый город»
|
31
|
ООО УК «ТОКТО»
|
32
|
ООО «УК Жилкомхоз»
|
33
|
ООО «Жилищно-строительная компания»
|
34
|
ООО «Тулжилхоз»
|
35
|
ООО УК «Чистый город»
|
36
|
ООО «ТГУК»
|
37
|
ООО «УК Домовой»
|
38
|
ООО УК «Наш Дом»
|
39
|
ООО «ЖКХ-Гарант»
|
40
|
ООО УК «Стройуслугасервис»
|
41
|
ООО «УК Комфорт»
|
42
|
ООО «ЖУК»
|
43
|
ООО «УК Мясново»
|
44
|
ООО «Эталон»
|
45
|
ООО УК «Тульское УЖКХ»
|
46
|
ООО УК «Управ-Сити»
|
47
|
ООО «Этажи»
|
48
|
ОАО Фирма «РЭМС»
|
49
|
ООО «Управляющая компания «Южная»
|
50
|
ООО «Жилищно-санитарное обслуживание»
|
51
|
ООО УК «ПроСпект»
|
52
|
ООО «УК-Альянс»
|
53
|
ООО УК «ОМД»
|
54
|
ООО «ЖЭК-Тульский дом»
|
55
|
ООО «Кировский» г. Тула
|
56
|
ООО УК «Любимое Заречье»
|
57
|
ООО УК «Орион»
|
58
|
ООО «УК Ремстройсервис»
|
59
|
ООО УК Домсервис»
|
60
|
ООО «Центральная»
|
61
|
ООО «УКС г. Тулы»
|
62
|
ООО «Жилцентр»
|
63
|
ООО «СтройМАКС»
|
64
|
ООО «УК «Ваш Дом»
|
65
|
ООО «УК 21 Век»
|
66
|
ООО УК «Жилхоз» Советского р-на г. Тула
|
67
|
ООО «Уют Дом»
|
68
|
ООО УК «Вертикаль»
|
69
|
ООО «Согласие»
|
70
|
ООО «ТРИС»
|
71
|
ООО «Мастер Дом»
|
72
|
ООО «УК Северная Мыза»
|
73
|
ООО «Вега»
|
74
|
ООО УК «Индустрия Сервиса»
|
75
|
ООО «Оружейная столица»
|
76
|
ООО «Движение»
|
77
|
ООО «Квартал»
|
78
|
ООО «Косогорец»
|
79
|
ООО УК «Левобережный»
|
80
|
ООО УК «МегаПолис»
|
81
|
ООО «НОВОСТРОЙ-71»
|
82
|
ООО «Косогорское ЖКХ»
|
83
|
ООО «АСТЕК»
|
84
|
ООО УК «Горизонт»
|
85
|
ООО «УК Лидер»
|
86
|
ООО "УО"НКП"
|
87
|
ООО «Уютный Дом»
|
88
|
ООО УК «Арсенал»
|
89
|
ООО УК «Аврора»
|
90
|
ООО «УК «Нега»
|
91
|
ООО УК «Формула»/ООО «УК г. Тулы Комсервис»