Администрация Тулы составила рейтинг УК после старта отопительного сезона

Власти обратятся в ГЖИ с просьбой рассмотреть вопрос профпригодности и профессионального соответствия руководителей некоторых УК.

По поручению главы администрации Тулы Евгения Авилова была проанализирована деятельность управляющих компаний на старте отопительного сезона.

Ряд управляющих компаний города не справились с пуском тепла в жилые дома в начале отопительного сезона.

Как отмечал Евгений Авилов, администрация города имеет право инициировать собрание жителей МКД с повесткой о смене управляющей компании, которая не справляется со своими задачами и не выполняет свои обязательства по договору управления.

Также администрация обратится в ГЖИ Тульской области с просьбой рассмотреть вопрос профессиональной пригодности и профессионального соответствия руководителей некоторых УК.

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