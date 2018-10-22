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В Туле на ул. Ак. Павлова сгорел дом: погорельцам нужна помощь
Фото Алексея Пирязева.

В Туле на ул. Ак. Павлова сгорел дом: погорельцам нужна помощь

Необходимы стройматериалы, чтобы перекрыть крышу.

15 октября около трех часов ночи в Туле на улице Академика Павлова загорелся жилой дом №32. Когда пожар охватил пристройку, все жильцы спали. В доме находились Дмитрий Копченов, его пятилетний сын Илья и помощница Дмитрия.

Дмитрий Копченов

– Я проснулся от того, что на улице гремело железо. Открыл дверь в комнату: всюду стоял дым, нечем было дышать. Решили выбираться из горящего дома через окно, — рассказывает Дмитрий. — На улице увидел, что пламя уже сильно разгорелось. Я звал на помощь, так как телефона, чтобы вызвать пожарных, у меня с собой не было.


Видео Виталия Пилипенко.

Соседи вызвали пожарных и приютили погорельцев на ночь.

Здесь семья спала, когда начался пожар.

В результате пожара сгорели пристройка, частично крыша, припаркованный УАЗ. Жить сейчас в доме невозможно. Дмитрий снял квартиру на Зеленстрое, но долго там жить не планирует – как только дом приведут в порядок, семья переберется обратно.

В сгоревшей пристройке хранились автозапчасти и инструменты. Дмитрий — инвалид второй группы по зрению, видит только на расстоянии вытянутой руки. Его основным доходом были автомобили — он покупал старые машины, разбирал на запчасти и перепродавал.

По предварительным данным, причина пожара — короткое замыкание.

Кстати, в 1998 году этот дом уже горел. Но тогда проводка была в плачевном состоянии, она не выдержала нагрузки. С тех пор проводку полностью поменяли.

Сгоревшую пристройку Дмитрий планирует снести. Сейчас главное — успеть до сильных холодов привести крышу в порядок. Для этого необходимы стройматериалы.

Погорельцы просят туляков о помощи: если вы готовы помочь строительными материалами (доски, стропила и т. д.), звоните по телефону
8 (953) 419-22-00, Дмитрий.

Галерея
Погорельлец с улицы Академика Павлова, Фото: 1
Погорельлец с улицы Академика Павлова, Фото: 2
Погорельлец с улицы Академика Павлова, Фото: 3
Погорельлец с улицы Академика Павлова, Фото: 4
Погорельлец с улицы Академика Павлова, Фото: 5
Погорельлец с улицы Академика Павлова, Фото: 6
Погорельлец с улицы Академика Павлова, Фото: 7
Погорельлец с улицы Академика Павлова, Фото: 8
Погорельлец с улицы Академика Павлова, Фото: 9
Погорельлец с улицы Академика Павлова, Фото: 10
Погорельлец с улицы Академика Павлова, Фото: 11
Погорельлец с улицы Академика Павлова, Фото: 12
Погорельлец с улицы Академика Павлова, Фото: 13
Погорельлец с улицы Академика Павлова, Фото: 14
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:10 +3
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