В Туле на ул. Ак. Павлова сгорел дом: погорельцам нужна помощь

Фото Алексея Пирязева.

15 октября около трех часов ночи в Туле на улице Академика Павлова загорелся жилой дом №32. Когда пожар охватил пристройку, все жильцы спали. В доме находились Дмитрий Копченов, его пятилетний сын Илья и помощница Дмитрия.

Дмитрий Копченов – Я проснулся от того, что на улице гремело железо. Открыл дверь в комнату: всюду стоял дым, нечем было дышать. Решили выбираться из горящего дома через окно, — рассказывает Дмитрий. — На улице увидел, что пламя уже сильно разгорелось. Я звал на помощь, так как телефона, чтобы вызвать пожарных, у меня с собой не было.



Видео Виталия Пилипенко.

Соседи вызвали пожарных и приютили погорельцев на ночь.

Здесь семья спала, когда начался пожар.

В результате пожара сгорели пристройка, частично крыша, припаркованный УАЗ. Жить сейчас в доме невозможно. Дмитрий снял квартиру на Зеленстрое, но долго там жить не планирует – как только дом приведут в порядок, семья переберется обратно.

В сгоревшей пристройке хранились автозапчасти и инструменты. Дмитрий — инвалид второй группы по зрению, видит только на расстоянии вытянутой руки. Его основным доходом были автомобили — он покупал старые машины, разбирал на запчасти и перепродавал.

По предварительным данным, причина пожара — короткое замыкание.

Кстати, в 1998 году этот дом уже горел. Но тогда проводка была в плачевном состоянии, она не выдержала нагрузки. С тех пор проводку полностью поменяли.

Сгоревшую пристройку Дмитрий планирует снести. Сейчас главное — успеть до сильных холодов привести крышу в порядок. Для этого необходимы стройматериалы.