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В Туле инспекторы ГИБДД проверили правила перевозки детей
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле инспекторы ГИБДД проверили правила перевозки детей

На всех нарушителей составили административные материалы.

Сотрудники тульской Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие «Самый главный пассажир». Во время рейда возле школ и детсадов инспекторы ГИБДД выявляли нарушения правил перевозки детей в автомобилях: проверяли наличие детских удерживающих устройств, правильность их установки в салоне и применение ремней безопасности взрослыми.
 
За текущую неделю сотрудники Госавтоинспекции выявили 11 фактов нарушений правил перевозки детей. В отношении водителей составлены соответствующие административные материалы, также с ними проведена профилактическая беседа о недопущении подобных фактов в дальнейшем.
 
В УГИБДД по Тульской области отмечают, что всего в ходе мероприятия было проверено более 300 транспортных средств, в большинстве случаев дети перевозились без нарушений.
 
Во время рейда юные пассажиры получили в подарок от Госавтоинспекции раскраски, которые помогут детям лучше узнать ПДД, а водители — буклеты с правилами перевозки детей в салоне автомобиля.
 
буква закона

В соответствии с пунктом 22.9 ПДД РФ, перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Установка в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля детских удерживающих систем (устройств) и размещение в них детей должны осуществляться в соответствии с руководством по эксплуатации указанных систем (устройств).

Запрещается перевозить детей младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:37 +1
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