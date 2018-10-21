В Туле инспекторы ГИБДД проверили правила перевозки детей

Сотрудники тульской Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие «Самый главный пассажир». Во время рейда возле школ и детсадов инспекторы ГИБДД выявляли нарушения правил перевозки детей в автомобилях: проверяли наличие детских удерживающих устройств, правильность их установки в салоне и применение ремней безопасности взрослыми.

За текущую неделю сотрудники Госавтоинспекции выявили 11 фактов нарушений правил перевозки детей. В отношении водителей составлены соответствующие административные материалы, также с ними проведена профилактическая беседа о недопущении подобных фактов в дальнейшем.

В УГИБДД по Тульской области отмечают, что всего в ходе мероприятия было проверено более 300 транспортных средств, в большинстве случаев дети перевозились без нарушений.

Во время рейда юные пассажиры получили в подарок от Госавтоинспекции раскраски, которые помогут детям лучше узнать ПДД, а водители — буклеты с правилами перевозки детей в салоне автомобиля.