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Жительница Суворова поверила в выигрыш в лотерею и лишилась денег

Жительница Суворова поверила в выигрыш в лотерею и лишилась денег

Мошенники списали с банковской карты доверчивой женщины более 16 тысяч рублей.

59-летняя жительница Суворова обратилась с заявлением в полицию. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный и сообщил, что она выиграла в лотерею крупную сумму. Чтобы перевести деньги, звонивший попросил произвести ряд операций в личном кабинете электронного банка.

После того, как доверчивая женщина выполнила требуемые действия, с ее карты мошенники списали более 16 тысяч рублей.

Полицейские обращают внимание граждан, что ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать неизвестным вам лицам номер и CVC-код банковской карты. Если вы поняли, что стали жертвой обмана, необходимо незамедлительно обратиться в ближайший отдел МВД.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 19:19 +5
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