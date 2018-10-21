Жительница Суворова поверила в выигрыш в лотерею и лишилась денег

Мошенники списали с банковской карты доверчивой женщины более 16 тысяч рублей.

59-летняя жительница Суворова обратилась с заявлением в полицию. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный и сообщил, что она выиграла в лотерею крупную сумму. Чтобы перевести деньги, звонивший попросил произвести ряд операций в личном кабинете электронного банка.

После того, как доверчивая женщина выполнила требуемые действия, с ее карты мошенники списали более 16 тысяч рублей.

Полицейские обращают внимание граждан, что ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать неизвестным вам лицам номер и CVC-код банковской карты. Если вы поняли, что стали жертвой обмана, необходимо незамедлительно обратиться в ближайший отдел МВД.