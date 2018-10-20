В Туле дети мигрантов жили в антисанитарных условиях

Детей было шестеро, за младшими, пока родители были на работе, следила старшая девочка.

В рамках мероприятий по выявлению нарушений миграционного законодательства на территории Тулы сотрудниками полиции в одном из дворов дома на ул.Пирогова были обнаружено несколько разновозрастных детей иностранных граждан.

«Они находились в антисанитарных условиях и без присмотра взрослых. На место происшествия незамедлительно были вызваны сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних», – сообщили в пресс-службе УМВД по Тульской области.

В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства случившегося с целью принятия мер обеспечения здоровья детей и процессуальных мер к взрослым, ответственным за их воспитание.

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Напомним, сегодня в Туле на улице Пирогова прошла масштабная проверка миграционного законодательства. Для проверки документов и законности пребывания на территории РФ были задержаны порядка 300 иностранных граждан. Подробный фоторепортаж смотрите тут.