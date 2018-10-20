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В Туле на Центральном рынке выявили 35 мигрантов-нелегалов
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В Туле на Центральном рынке выявили 35 мигрантов-нелегалов

Один человек из них попался на повторном уже нарушении. Он должен был самостоятельно уехать из страны, но не сделал этого.

В результате мероприятий по выявлению нарушений миграционного законодательства в Туле сотрудники полиции проверили документы у порядка 300 иностранных граждан, которые работают на Центральном рынке или живут в домах на улице Пирогова.
 
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тульской области, по итогу проверки было составлено 49 административных протоколов.  
 
Среди выявленных противоправных деяний – 35 случаев нарушения иностранцами правил въезда на территорию РФ или правил пребывания в стране. Причём один из нарушивших совершил это деяние повторно в течение года. 1 протокол составлен за уклонение иностранного гражданина или лица без гражданства от исполнения административного наказания в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации в форме контролируемого самостоятельного выезда.
 
Кроме того, 13 нарушений зафиксировано в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. 
 
Выяснение всех деталей и обстоятельств деятельности иностранцев на ул.Пирогова продолжается.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 19:24 0
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