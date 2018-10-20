В Туле на Центральном рынке выявили 35 мигрантов-нелегалов

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Один человек из них попался на повторном уже нарушении. Он должен был самостоятельно уехать из страны, но не сделал этого.

нарушений миграционного законодательства в Туле сотрудники полиции проверили документы у порядка 300 иностранных граждан, которые работают на Центральном рынке или живут в домах на улице Пирогова. В результате мероприятий по выявлениюсотрудники полиции проверили документы у порядка 300 иностранных граждан, которые работают на Центральном рынке или живут в домах на улице Пирогова.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тульской области, по итогу проверки было составлено 49 административных протоколов.

Среди выявленных противоправных деяний – 35 случаев нарушения иностранцами правил въезда на территорию РФ или правил пребывания в стране. Причём один из нарушивших совершил это деяние повторно в течение года. 1 протокол составлен за уклонение иностранного гражданина или лица без гражданства от исполнения административного наказания в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации в форме контролируемого самостоятельного выезда.

Кроме того, 13 нарушений зафиксировано в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Выяснение всех деталей и обстоятельств деятельности иностранцев на ул.Пирогова продолжается.