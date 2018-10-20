В Туле двое мужчин обчистили дачу

В дежурную часть отдела полиции «Ленинский» с заявлением обратилась 40-летняя жительница районного центра.

Женщина сообщила, что с территории принадлежащего ей дачного участка в СНТ «Приупское», расположенного около деревни Хрущёво, украли металлическую бочку и металлическую посуду. Ущерб составил 8 тысяч рублей.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции были установлены два нигде не работающих и ранее судимых жителя посёлка Барсуки 1994 г.р. и 1998 г.р. Они были задержаны и доставлены в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства.