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В Туле двое мужчин обчистили дачу

В Туле двое мужчин обчистили дачу

В полиции возбуждено и расследуется дело по ст. «Кража».

В дежурную часть отдела полиции «Ленинский» с заявлением обратилась 40-летняя жительница районного центра.

Женщина сообщила, что с территории принадлежащего ей дачного участка в СНТ «Приупское», расположенного около деревни Хрущёво, украли металлическую бочку и металлическую посуду. Ущерб составил 8 тысяч рублей.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции были установлены два нигде не работающих и ранее судимых жителя посёлка Барсуки 1994 г.р. и 1998 г.р. Они были задержаны и доставлены в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража».   

 

Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 18:32 0
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