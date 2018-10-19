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Сколько налогов поступило в бюджет Тульской области с начала года?

Сколько налогов поступило в бюджет Тульской области с начала года?

Налоговые органы подвели итоги налоговых поступлений за 9 месяцев 2018 года.

За январь-сентябрь 2018 года в консолидированный бюджет Тульской области поступило налогов и сборов 47,2 млрд рублей, что на 14,1% больше, чем год назад.

Бюджет области в основном сформирован налогом на доходы физических лиц (38,7% от общего объёма поступлений), налогом на прибыль организаций (28,9%), акцизами (13,2%) и налогами на имущество (12,7%).

За январь-сентябрь 2018 года в федеральный бюджет РФ поступило 8,3 млрд. рублей (без учета поступлений от организаций, администрируемых на федеральном уровне), что на 0,9% больше поступлений января-сентября 2017 года. В общей сумме поступлений 27,1% приходится на налог на прибыль организаций и 53,9% на налог на добавленную стоимость на товары, реализуемые на территории Российской Федерации.

В январе-сентябре 2018 года поступления доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование в РФ составили 32,0 млрд рублей, что на 6,0% больше, чем год назад:

  • по страховым и другим взносам на обязательное пенсионное страхование, зачисляемым в Пенсионный фонд РФ поступления в январе-сентябре 2018 года составили 25,3 млрд рублей, что на 5,6% больше поступлений января-сентября 2017 года;
  • по страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемым в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования поступления в январе-сентябре 2018 года составили 5,8 млрд рублей, что на 7,7% больше поступлений января-сентября 2017 года;
  • по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством поступления в январе-сентябре 2018 года составили 0,8 млрд рублей, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,2%.

сегодня, в 20:00 0
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