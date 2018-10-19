Сколько налогов поступило в бюджет Тульской области с начала года?

За январь-сентябрь 2018 года в консолидированный бюджет Тульской области поступило налогов и сборов 47,2 млрд рублей, что на 14,1% больше, чем год назад.

Бюджет области в основном сформирован налогом на доходы физических лиц (38,7% от общего объёма поступлений), налогом на прибыль организаций (28,9%), акцизами (13,2%) и налогами на имущество (12,7%).

За январь-сентябрь 2018 года в федеральный бюджет РФ поступило 8,3 млрд. рублей (без учета поступлений от организаций, администрируемых на федеральном уровне), что на 0,9% больше поступлений января-сентября 2017 года. В общей сумме поступлений 27,1% приходится на налог на прибыль организаций и 53,9% на налог на добавленную стоимость на товары, реализуемые на территории Российской Федерации.

В январе-сентябре 2018 года поступления доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование в РФ составили 32,0 млрд рублей, что на 6,0% больше, чем год назад: