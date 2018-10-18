В Туле пройдет учебная тревога

Фото mchs.gov.ru.

Техническая проверка системы оповещения запланирована на 19 и 22 октября.

19 и 22 октября в Туле пройдет приемка работ по реконструкции автоматизированной системы централизованного оповещения населения. Частью приемки станет проверка работы электрических сирен.

Главное управление МЧС России по Тульской области просит жителей города соблюдать порядок и спокойствие.

В ведомстве подчеркнули, что в этом году работы по внедрению современных технологий оповещения в автоматизированную систему проходят по всей территории Тульской области.