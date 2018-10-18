В Тульском музее оружия пройдет Всероссийская выставка «Техника в масштабе»

Фото из архива Myslo.

В экспозиции будут представлены модели самолетов, кораблей, автомобилей, мотоциклов, а также исторические миниатюры из частных коллекций.

С 27 октября по 11 ноября в Тульском государственном музее оружия пройдет XII ежегодная Всероссийская выставка стендовых моделей и военно-исторической миниатюры «Техника в масштабе». В экспозицию войдут работы моделистов из Тулы, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Волгограда, Калужской, Ивановской областей, Рязани, Курска, Томска, Барнаула, Ханты-Мансийска, Тюмени, Кирова и других городов.

Всего на суд зрителей будут представлены более сотни моделей в различных направлениях: авиация, флот, бронетехника, автомобили, мотоциклы, а также диорамы, военно-исторические миниатюры из частных коллекций Москвы и Санкт Петербурга.

В рамках мероприятия состоится конкурс, по результатам которого будут выбраны лучшие работы в различных номинациях и возрастных категориях: дети, юниоры, взрослые.

Победители конкурса получат дипломы и ценные подарки.