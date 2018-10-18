В Плавске для первоклассников сотрудники Госавтоинспекции провели акцию «Засветись»

В рамках акции «Засветись» сотрудники тульской Госавтоинспекции посетили общеобразовательное учреждение Плавска и поздравили первоклассников с первым учебным годом.

Первый учебный год по праву можно считать волнительным для детей. Именно эта пора детства самая интересная и запоминающаяся. Ребята встречают своих первых друзей, получают много интересных знаний, начинается новая познавательная жизнь. С другой стороны, у детей возникают и новые трудности, с которыми им предстоит справиться.

Одной из таких трудностей может оказаться путь из дома до школы и обратно.

Дорога таит в себе множество опасностей, особенно в темное время суток. В Плавске не каждая улица имеет достаточное количество осветительного оборудования.

Сотрудники ГИБДД решили помочь детям с преодолением данной проблемы. Они напомнили первоклашкам, что главное — неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения: переходить дорогу только на зеленый сигнал светофора и по пешеходному переходу.

И обязательно быть заметным на дороге! В этом детям поможет подарок от Госавтоинспекции. Это специальные мешки для обуви со световозвращающим нанесением. Яркое световое пятно, создаваемое световозвращателем, привлечет внимание водителя и позволит ему вовремя заметить пешехода.

Во дворе школы ребят ждал еще один сюрприз — патрульный автомобиль ДПС. Первоклассникам показали, как работает сигнально-громкоговорящее устройство и проблесковые сигналы служебного транспорта.

Дети, сидя в кабине авто, по-настоящему смогли ощутить себя настоящими сотрудниками Госавтоинспекции. Также их познакомили с важной работой регулировщиков, рассказали об особенностях службы и продемонстрировали основы регулировочно-распределительных действий.