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В Плавске для первоклассников сотрудники Госавтоинспекции провели акцию «Засветись»
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Плавске для первоклассников сотрудники Госавтоинспекции провели акцию «Засветись»

Ребята получили в подарок мешки для обуви со световозвращающим нанесением.

В рамках акции «Засветись» сотрудники тульской Госавтоинспекции посетили общеобразовательное учреждение Плавска и поздравили первоклассников с первым учебным годом.
 
Первый учебный год по праву можно считать волнительным для детей. Именно эта пора детства самая интересная и запоминающаяся. Ребята встречают своих первых друзей, получают много интересных знаний, начинается новая познавательная жизнь. С другой стороны, у детей возникают и новые трудности, с которыми им предстоит справиться.
 
Одной из таких трудностей может оказаться путь из дома до школы и обратно.
Дорога таит в себе множество опасностей, особенно в темное время суток. В Плавске не каждая улица имеет достаточное количество осветительного оборудования.
 
Сотрудники ГИБДД решили помочь детям с преодолением данной проблемы. Они напомнили первоклашкам, что главное — неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения: переходить дорогу только на зеленый сигнал светофора и по пешеходному переходу.
 
 
И обязательно быть заметным на дороге! В этом детям поможет подарок от Госавтоинспекции. Это специальные мешки для обуви со световозвращающим нанесением. Яркое световое пятно, создаваемое световозвращателем, привлечет внимание водителя и позволит ему вовремя заметить пешехода.
 
 
Во дворе школы ребят ждал еще один сюрприз — патрульный автомобиль ДПС. Первоклассникам показали, как работает сигнально-громкоговорящее устройство и проблесковые сигналы служебного транспорта.
 
 
Дети, сидя в кабине авто, по-настоящему смогли ощутить себя настоящими сотрудниками Госавтоинспекции. Также их познакомили с важной работой регулировщиков, рассказали об особенностях службы и продемонстрировали основы регулировочно-распределительных действий.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:30 +2
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