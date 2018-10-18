В Тульской области из-за роста тарифов на ЖКУ подорожали продукты

В Тульской области в сентябре годовая инфляция ускорилась до 4,2%. Это на 0,8% выше общероссийского уровня инфляции. Как сообщает отделение Банка России по Тульской области, ускорение инфляции было вызвано главным образом усилением роста цен на продовольственные товары (с 3,2% в августе до 4,3% в сентябре).

В регионе подорожал «борщевой набор»: капуста, картофель, морковь, свекла. Также выросли цены на свинину, мясо птицы и яйца. Эксперты связывают это с ростом себестоимости продукции за счет удорожания кормов и увеличения тарифов на газ и электроэнергию. А вот цены на гречку, макаронные изделия, колбасу, огурцы, сельдь и сыр наоборот, снизлись.

Годовая инфляция на непродовольственные товары несколько месяцев подряд сохраняется на уровне 4,4%. Основной вклад в непродовольственную инфляцию продолжает вносить годовое удорожание топлива на фоне высоких цен на нефть.

Кроме того, в сентябре отмечался незначительный рост цен на медицинские товары, некоторые трикотажные изделия, парфюмерию и косметику. На протяжении четырех месяцев в Тульской области происходит замедление роста цен на услуги населению – до 3,7% в сентябре. Замедление инфляции прежде всего зафиксировано на услуги организаций культуры, услуги в системе образования (обучение в государственных и негосударственных ВУЗах), индексация стоимости которых в текущем году была более низкой, чем в прошлом.