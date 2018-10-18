На каких улицах Тулы 19 октября не будет электричества
«Тулгорэлектросети» проведут плановые работы с 9 до 17 часов.
Обесточены будут дома по следующим адресам:
- ул. Демонстрации, 34,
- ул. Революции, 35,
- ул. Халтурина, 2,
- п. Косая Гора: Орловское ш., 10-56 (чётн.), 19-45 (нечётн.),
- ул. Стрекаловская, 2-48 (чётн.),
- ул. Чкалова, 1-31 (нечётн.), 2-28 (чётн.),
- ул. Марата, 2-18 (чётн.), 1-25 (нечётн.),
- ул. Калинина, 3, 4, 9, 12,
- ул. Набережная,1-а-13,
- ул. Кольцова, 2-е, 21,
- ул. Короткая, 2-а, 6-а, 4,
- ул. Маяковского, 8-а, 6,
- ул. Р. Зорге, 1-а,
- ул. Токарева, 40-46 (чётн.),
- ул. Галкина, 224-266 (чётн.), 205-237 (нечётн.), 272,
- ул. Желенодорожная, 7-а, 11-14,
- ул. Каляева, 1-11 (нечётн.),
- ул. Октябрьская, 145-197 (нечётн.),
- Венёвское шоссе, 27, 11,
- п. Восточный, 27, 27-а, 29-б, 32-в, 32-57
- пер. Танковый, 1-12,
- пер. Стандартный, 15-29 (нечётн.), 18-30 (чётн.),
- пер. Броневой, 2-22 (чётн.), 3-21 (нечётн.),
- п. Северный: ул. Матросова, 2-30,
- ул. Челюскинцев, 2-11,
- ул. Лазо, 20,
- ул. К. Либхнехта, 42-54 (чётн.), 33-41 (нечётн.),
- ул. Мопра, 15, 17, 6-а, 8, 10, 12,
- п. Новоскуратово, 1-15-а.
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