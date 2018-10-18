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На каких улицах Тулы 19 октября не будет электричества

На каких улицах Тулы 19 октября не будет электричества

«Тулгорэлектросети» проведут плановые работы с 9 до 17 часов.

Обесточены будут дома по следующим адресам:

  • ул. Демонстрации, 34,
  • ул. Революции, 35,
  • ул. Халтурина, 2,
  • п. Косая Гора: Орловское ш., 10-56 (чётн.), 19-45 (нечётн.),
  • ул. Стрекаловская, 2-48 (чётн.),
  • ул. Чкалова, 1-31 (нечётн.), 2-28 (чётн.),
  • ул. Марата, 2-18 (чётн.), 1-25 (нечётн.),
  • ул. Калинина, 3, 4, 9, 12,
  • ул. Набережная,1-а-13,
  • ул. Кольцова, 2-е, 21,
  • ул. Короткая, 2-а, 6-а, 4,
  • ул. Маяковского, 8-а, 6,
  • ул. Р. Зорге, 1-а,
  • ул. Токарева, 40-46 (чётн.),
  • ул. Галкина, 224-266 (чётн.), 205-237 (нечётн.), 272,
  • ул. Желенодорожная, 7-а, 11-14,
  • ул. Каляева, 1-11 (нечётн.),
  • ул. Октябрьская, 145-197 (нечётн.),
  • Венёвское шоссе, 27, 11,
  • п. Восточный, 27, 27-а, 29-б, 32-в, 32-57
  • пер. Танковый, 1-12,
  • пер. Стандартный, 15-29 (нечётн.), 18-30 (чётн.),
  • пер. Броневой, 2-22 (чётн.), 3-21 (нечётн.),
  • п. Северный: ул. Матросова, 2-30,
  • ул. Челюскинцев, 2-11,
  • ул. Лазо, 20,
  • ул. К. Либхнехта, 42-54 (чётн.), 33-41 (нечётн.),
  • ул. Мопра, 15, 17, 6-а, 8, 10, 12,
  • п. Новоскуратово, 1-15-а.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:47 +2
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