В центре Тулы на дороге подрались водители Audi и BMW: видео

Кадр из видео

В четверг вечером, на перекрёстке улицы Советской и Красноармейского проспекта произошла потасовка между водителем белой Audi A1 и чёрного BMW X6. Драку на видео засняли очевидцы.

Молодые люди сцепились друг с другом прямо на проезжей части, не обращая внимания на гудки проезжающих мимо машин. Что именно стало причиной драки, неизвестно – возможно, одна из иномарок банально «подрезала» другую.