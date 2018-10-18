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В центре Тулы на дороге подрались водители Audi и BMW: видео
Кадр из видео

В центре Тулы на дороге подрались водители Audi и BMW: видео

Инцидент произошёл на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Советской.

В четверг вечером, на перекрёстке улицы Советской и Красноармейского проспекта произошла потасовка между водителем белой Audi A1 и чёрного BMW X6. Драку на видео засняли очевидцы.

Молодые люди сцепились друг с другом прямо на проезжей части, не обращая внимания на гудки проезжающих мимо машин. Что именно стало причиной драки, неизвестно – возможно, одна из иномарок банально «подрезала» другую.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:07 +4
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Место
Тулаулица СоветскаяКрасноармейский проспект

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