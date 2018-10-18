Серьезное ДТП под Узловой: Как себя чувствует пострадавший ребенок

Фото УГИБДД по Тульской области.

ДТП в Узловском районе, которое произошло 13 октября, получило общественный резонанс. По предварительным данным, пьяный водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер Прадо» протаранил стоящий «ЗАЗ Шанс». В момент аварии на заднем сиденьи легковушки находился семилетний мальчик. Он получил многочисленные травмы.

Myslo пообщался с мамой ребенка Натальей. Мальчик находится в столичной больнице, в коме третьей степени. Сейчас главное, чтобы он пришел в себя.

По словам мамы, ребенку необходима операция на лице, а также на правом легком.



Вот здесь находился мальчик в момент ДТП.

Наталья со слезами вспоминает эту страшную аварию.

- У нас закончился бензин, мы стояли на обочине. Только позвонили другу, чтобы он приехал и помог нам, как раз в этот момент в нас врезался автомобиль…

Сейчас по факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью). Ведется следствие.

Как будет продвигаться лечение ребенка, пока не ясно. Сейчас в первую очередь нужно, чтобы мальчик пришел в себя.

Если у вас есть желание финансово помочь семье, номер банковской карты:

Сбербанк 5469660011695297 на имя Натальи Мударисовны З. — мама.

Myslo следит за развитием событий.