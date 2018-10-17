На мосту в Узловском районе на год ограничили движение грузового транспорта

В Узловском районе реконструируют мост через реку Дон на км 11+600 автомобильной дороги Новомосковское кольцо. В связи с этим до 1 ноября 2019 будет ограничено движение транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн.

На участке появятся соответствующие дорожные знаки и схема объезда.