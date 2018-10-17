новости
новости
Регистрация
На мосту в Узловском районе на год ограничили движение грузового транспорта

На мосту в Узловском районе на год ограничили движение грузового транспорта

Соответствующий приказ подписал министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник.

В Узловском районе реконструируют мост через реку Дон на км 11+600 автомобильной дороги Новомосковское кольцо. В связи с этим до 1 ноября 2019 будет ограничено движение транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн.

На участке появятся соответствующие дорожные знаки и схема объезда.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:32 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьУзловский район
Прочее
мостреконструкция мостагрузовики

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле на проспекте Ленина «бесправный» водитель устроил серьезное ДТП
В Туле на проспекте Ленина «бесправный» водитель устроил серьезное ДТП
В Новомосковске у нового светофора Land Rover влетел в «Ладу Приора»
В Новомосковске у нового светофора Land Rover влетел в «Ладу Приора»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.