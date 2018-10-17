новости
новости
Регистрация
В Туле на проспекте Ленина «бесправный» водитель устроил серьезное ДТП
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле на проспекте Ленина «бесправный» водитель устроил серьезное ДТП

В аварии пострадали три человека.

16 октября в 23.50 в Туле на проспекте Ленина произошло серьезное ДТП. По предварительной информации, 30-летний водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» не справился с управлением и врезался в дерево.

Выяснилось, что мужчина не имеет водительского удостоверения.

В УГИБДД по Тульской области рассказали, что в аварии пострадали три человека: водитель и двое пассажиров (личность одного из них до сих пор устанавливается). Всех пострадавших госпитализировали с различными травмами. 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:42 +1
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Тула
Прочее
пострадавшиеводитель без прав

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Выходим на международные рынки вместе с Центром поддержки экспорта
Выходим на международные рынки вместе с Центром поддержки экспорта
На мосту в Узловском районе на год ограничили движение грузового транспорта
На мосту в Узловском районе на год ограничили движение грузового транспорта
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.