В Туле на проспекте Ленина «бесправный» водитель устроил серьезное ДТП

Фото УГИБДД по Тульской области.

16 октября в 23.50 в Туле на проспекте Ленина произошло серьезное ДТП. По предварительной информации, 30-летний водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» не справился с управлением и врезался в дерево.

Выяснилось, что мужчина не имеет водительского удостоверения.

В УГИБДД по Тульской области рассказали, что в аварии пострадали три человека: водитель и двое пассажиров (личность одного из них до сих пор устанавливается). Всех пострадавших госпитализировали с различными травмами.