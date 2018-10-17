Фото УГИБДД по Тульской области.
В Туле на проспекте Ленина «бесправный» водитель устроил серьезное ДТП
В аварии пострадали три человека.
16 октября в 23.50 в Туле на проспекте Ленина произошло серьезное ДТП. По предварительной информации, 30-летний водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» не справился с управлением и врезался в дерево.
Выяснилось, что мужчина не имеет водительского удостоверения.
В УГИБДД по Тульской области рассказали, что в аварии пострадали три человека: водитель и двое пассажиров (личность одного из них до сих пор устанавливается). Всех пострадавших госпитализировали с различными травмами.
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