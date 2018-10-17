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В Новомосковске у нового светофора Land Rover влетел в «Ладу Приора»
Фото из соцсетей.

В Новомосковске у нового светофора Land Rover влетел в «Ладу Приора»

В результате аварии пострадал 19-летний водитель последнего авто и его 20-летняя пассажирка.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 16 октября в Новомосковске в 21.40 на перекрестке улиц Калинина и Садовского.

По предварительным данным, 44-летний водитель Land Rover проехал на большой скорости на красный сигнал светофора и врезался в «Ладу Приора». От удара «Ладу» вынесло на тротуар, а виновник аварии оказался на газоне.

В результате ДТП пострадал 19-летний водитель последнего авто и его 20-летняя пассажирка. Они оба госпитализированы в больницу. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

Жители в соцсетях, обсуждая ДТП, отмечают, что светофор на этом перекрестке начал работать только 16 октября. 

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 11:06 0
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