В Новомосковске у нового светофора Land Rover влетел в «Ладу Приора»

Фото из соцсетей.

В результате аварии пострадал 19-летний водитель последнего авто и его 20-летняя пассажирка.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 16 октября в Новомосковске в 21.40 на перекрестке улиц Калинина и Садовского.

По предварительным данным, 44-летний водитель Land Rover проехал на большой скорости на красный сигнал светофора и врезался в «Ладу Приора». От удара «Ладу» вынесло на тротуар, а виновник аварии оказался на газоне.

В результате ДТП пострадал 19-летний водитель последнего авто и его 20-летняя пассажирка. Они оба госпитализированы в больницу. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

Жители в соцсетях, обсуждая ДТП, отмечают, что светофор на этом перекрестке начал работать только 16 октября.