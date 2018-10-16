Жители Тульской области выбрали «народного» участкового

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Им стал Александр Кочетов из Богородицкого района.

На официальном сайте УМВД завершился региональный этап всероссийского конкурса «Народный участковый — 2018». Жители Тульской области выбрали лучшего, по их мнению, участкового.

По итогам опроса победу одержал Александр Кочетов из Богородицкого района. Он обслуживает административный участок на территории МО Бегичевское , куда входят пос. Бегичевский, д. Корсаково, д. Бегичево, д. Красницы, д. Балахна, ст. Колодези со всеми расположенными на территории участка предприятиями, организациями, учреждениями, дачными кооперативами и торговыми точками.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области уточнили, что Кочетов будет представлять наш регион на заключительном этапе конкурса. Финал «Народного участкового — 2018» пройдет в ноябре.