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Жители Тульской области выбрали «народного» участкового
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Жители Тульской области выбрали «народного» участкового

Им стал Александр Кочетов из Богородицкого района.

На официальном сайте УМВД завершился региональный этап всероссийского конкурса «Народный участковый — 2018». Жители Тульской области выбрали лучшего, по их мнению, участкового.

По итогам опроса победу одержал Александр Кочетов из Богородицкого района. Он обслуживает административный участок на территории МО Бегичевское, куда входят пос. Бегичевский, д. Корсаково, д. Бегичево, д. Красницы, д. Балахна, ст. Колодези со всеми расположенными на территории участка предприятиями, организациями, учреждениями, дачными кооперативами и торговыми точками.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области уточнили, что Кочетов будет представлять наш регион на заключительном этапе конкурса. Финал «Народного участкового — 2018» пройдет в ноябре.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:57 0
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