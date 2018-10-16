Жители Тульской области выбрали «народного» участкового
Им стал Александр Кочетов из Богородицкого района.
На официальном сайте УМВД завершился региональный этап всероссийского конкурса «Народный участковый — 2018». Жители Тульской области выбрали лучшего, по их мнению, участкового.
По итогам опроса победу одержал Александр Кочетов из Богородицкого района. Он обслуживает административный участок
В пресс-службе УМВД России по Тульской области уточнили, что Кочетов будет представлять наш регион на заключительном этапе конкурса. Финал «Народного участкового — 2018» пройдет в ноябре.