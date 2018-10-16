С 1 января 2019 года Тульская область полностью перейдет на цифровое телевидение

Каждый телезритель сможет принимать 20 основных телевизионных каналов и три радиоканала в цифровом качестве.

15 октября на оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина обсудили переход на цифровое телевидение.



Глава региона отметил, что в январе 2019 года Российская Федерация полностью перейдет на цифровое телевидение. Аналоговое вещание федеральных каналов будет отключено.

– Для нас важно заранее провести всю подготовительную работу, предусмотреть возможные риски, чтобы Тульская область максимально комфортно преодолела этот переходный период, – приводит слова Алексея Дюмина пресс-служба регионального правительства.

Председатель комитета Тульской области по печати и массовым коммуникациям Марина Панова сообщила, что Тульский филиал Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) полностью завершил большую работу по технической подготовке к переходу на «цифру».

С 1 января каждый телезритель сможет принимать 20 основных телевизионных каналов и три радиоканала в цифровом качестве. Телевизионная картинка станет более четкой и яркой.

Как отметила Марина Панова, в телевизорах, произведенных после 2012 года, возможность принимать цифровой сигнал предусмотрена в самой технической конструкции. Тем же зрителям, чьи телевизоры произведены ранее, необходимо приобрести цифровую приставку и дециметровую антенну. Настроить ее можно самостоятельно. Если домохозяйство находится в зоне, где невозможно принять эфирный сигнал, то необходимо приобрести спутниковый комплект оборудования.



Комитет ведет большую работу по разъяснению гражданам особенностей перехода на цифровое телевидение. Совместно с другими органами власти и тульским областным радиотелевизионным передающим центром сотрудники комитета планируют встречи в муниципалитетах, распространяют информационные листовки, плакаты, специальный выпуск газеты.



Кроме того, совместно с министерством молодежной политики и министерством труда и социальной защиты Тульской области комитет провел обучение волонтеров и социальных работников. Теперь они могут рассказать жителям своих районов о том, что такое цифровое телевидение и как подключить принимающее оборудование. Волонтеры проведут обход небольших населенных пунктов для разъяснения их жителям всех особенностей перехода на цифровое вещание. В ноябре на телеканале ГТРК «Тула» будет размещен видеоролик, где будут наглядно показаны все необходимые действия для подключения цифрового телевидения.

– Тульский ОРТПЦ и федеральный РТРС открыли «горячую линию», на которой жители области смогут получить ответ на вопросы о переходе на «цифру». Справочные телефоны размещены на всех видах информационных материалов, которую мы подготовили и уже распространяем в районах, – сообщила Марина Панова.

Алексей Дюмин обратил внимание на опасность недобросовестного поведения продавцов цифрового оборудования – намеренного завышения цены на приставки в преддверии отключения аналогового ТВ.



Председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Татьяна Лапаева сообщила, что комитет проводит постоянный мониторинг стоимости специального оборудования.

На сегодняшний момент оно стоит от 600 до 1500 рублей. Мониторинг будет продолжен.

Заместитель председателя правительства Тульской области Марина Левина доложила о помощи малоимущим жителям региона в приобретении оборудования для приема цифрового сигнала.



Алексей Дюмин поручил Марине Пановой совместно с министерством труда и социальной защиты, а также волонтерами продолжить информирование граждан, особое внимание уделить жителям отдаленных населенных пунктов.