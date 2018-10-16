Как ознакомиться с результатами массовой кадастровой оценки

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Кадастровая стоимость является базовой величиной для исчисления налога на землю и имущество в субъектах РФ, где региональная власть приняли такое решение.

Ознакомиться с результатами массовой кадастровой оценки, которая проведена органами власти субъекта Российской Федерации или органами местного самоуправления, можно на сайте Росреестра. Для этого надо воспользоваться сервисом «Фонд данных государственной кадастровой оценки».

Поиск осуществляется по:

кадастровому номеру;

процедуре государственной кадастровой оценки;

отчету об определении кадастровой стоимости;

проекту отчета об определении кадастровой стоимости;

отчету об оценке рыночной стоимости; К примеру: Указав кадастровый номер можно узнать: кадастровую стоимость (руб.), когда проходила процедура государственной кадастровой оценки, текущую стадию, дату определения кадастровой стоимости. Если указать номер отчета об определении кадастровой стоимости можно посмотреть: дату отчета, субъект РФ, заказчика работ, виды объектов недвижимости, категорию земель.

Посмотрев подробнее информацию и переходя по ссылкам, имеется возможность скачать отчет в электронном виде узнать такую информацию как:

общие сведения;

принятые решения о проведении государственной кадастровой оценки;

сформированный перечень объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке;

заключенные договора на проведение работ по определению кадастровой стоимости;

ознакомиться с проектом отчета об определении кадастровой стоимости;

посмотреть замечания к проекту отчета об определении кадастровой стоимости;

увидеть отчет об определении кадастровой стоимости и экспертное заключение;

посмотреть сведения об утверждении результатов определения кадастровой стоимости.

Кадастровая палата по Тульской области напоминает, что если по каким-либо причинам не удалось получить сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости на официальном сайте Росреестра, можно запросить выписку из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой стоимости объекта недвижимости при личном обращении в МФЦ «Мои документы» или подав запрос в электронном виде через портал Росреестра.

Справка будет предоставлена бесплатно в течение трех рабочих дней. В случае обращения в МФЦ срок оказания услуги увеличивается на два рабочих дня.