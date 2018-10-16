Как тулякам попасть на матч «Спартак» – «Арсенал»
Встреча состоится на столичном стадионе «Открытие Арена» 21 октября.
В ближайшее воскресенье тульские канониры встретятся со столичным «Спартаком». Матч пройдёт в Москве, на стадионе «Открытие Арена», начало – в 16.30.
Для болельщиков «Арсенала» будут выделены секторы трибуны D. Билеты стоимостью 500 рублей можно приобрести в гостевой кассе, которая откроется за полтора часа до начала игры, в 15.00.
Фанаты «Арсенала» будут проходить на стадион через отдельный вход. Схему проезда на стадион можно найти на официальном сайте красно-белых.
На месте подробности можно будет уточнить у сотрудника «Арсенала» по работе с болельщиками Михаила Максимова по тел.: +7(905)118-09-09.
Другие статьи по темам
Место