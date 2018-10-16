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Как тулякам попасть на матч «Спартак» – «Арсенал»

Как тулякам попасть на матч «Спартак» – «Арсенал»

Встреча состоится на столичном стадионе «Открытие Арена» 21 октября.

В ближайшее воскресенье тульские канониры встретятся со столичным «Спартаком». Матч пройдёт в Москве, на стадионе «Открытие Арена», начало – в 16.30.

Для болельщиков «Арсенала» будут выделены секторы трибуны D. Билеты стоимостью 500 рублей можно приобрести в гостевой кассе, которая откроется за полтора часа до начала игры, в 15.00.

Фанаты «Арсенала» будут проходить на стадион через отдельный вход. Схему проезда на стадион можно найти на официальном сайте красно-белых.

На месте подробности можно будет уточнить у сотрудника «Арсенала» по работе с болельщиками Михаила Максимова по тел.: +7(905)118-09-09.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:19 +1
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