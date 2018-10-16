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Тульские дружинники смогут получать бюджетное финансирование

Тульские дружинники смогут получать бюджетное финансирование

Это произойдёт в случае принятия регионального законопроекта, инициированного Алексеем Дюминым.

Глава Тульской области Алексей Дюмин внес на рассмотрение в областную Думу проект регионального закона «О внесении изменений в статьи 4 и 41 Закона Тульской области «О регулировании отдельных вопросов деятельности народных дружин на территории Тульской области».

В частности, губернатор предлагает предоставить правительству области право выделять средства на финансирование материально-технического обеспечения деятельности народных дружин, предоставление им необходимых технических и материальных средств.

Кроме того, предлагается ввести выплату единовременного денежного пособия для дружинников, ставших инвалидами, либо погибших во всех случаях привлечения добровольцев к мероприятиям по охране общественного порядка.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:43 0
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