Щекинское кафе закрыли на три месяца из-за сомнительного пива

Также в заведении выявлены другие серьёзные нарушения санитарных норм.

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области провели внеплановую выездную проверку с лабораторным контролем пищевой продукции в щекинском кафе «Три богатыря», расположенном на улице Пирогова.

Выяснилось, что заведение не оборудовано раковиной для мытья рук персонала и моечной ванной для обработки сырья, нарушены требования к отделке производственного помещения, в кафе не хватает уборочного инвентаря. Есть претензии и к качеству продукции – отсутствует документация на реализуемое пиво. Мясо тоже хранится с нарушениями. Плюс ко всему, не организован производственный контроль.

За выявленные нарушения составлен протокол о временном запрете деятельности кафе «Три богатыря». Щекинским районным судом деятельность заведения приостановлена на 90 суток. Владельцу выдано предписание об устранении выявленных нарушений.