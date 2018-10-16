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На лечение пострадавшего в ДТП ребенка туляки собирают деньги: остерегайтесь мошенников
Фото УГИБДД по Тульской области.

На лечение пострадавшего в ДТП ребенка туляки собирают деньги: остерегайтесь мошенников

Проверяйте всю информацию.

Ранее Myslo рассказывал историю семилетнего мальчика из Узловского района, который пострадал в ДТП 13 октября. Пьяный водитель на автомобиле «Тойота Лэнд Крузер Прадо» протаранил стоящий «ЗАЗ Шанс».

На заднем сиденье в детском удерживающем устройстве сидел ребенок. Но, к сожалению, это его не уберегло от ужасных травм. Очевидцы рассказывают: удар был такой силы, что багажник «Шанса» оказался внутри салона.

Неравнодушные жители в узловской группе ВКонтакте объявили сбор средств на лечение ребенка. Корреспонденты Myslo позвонили маме мальчика, чтобы подробно узнать детали. Однако женщина пообещала связаться с редакцией позднее: сейчас она везет ребенка в столичную  больницу.

К сожалению, в данный момент нет подтвержденной информации, какая именно сумма должна быть собрана, нет официальных данных и о номерах банковских карт, на которые нужно переводить деньги.

Обратите внимание, что уже активизировались мошенники, которые размещают посты с номерами СВОИХ банковских карт.

В редакцию Myslo позвонили представитель группы ВКонтакте «Культурное сообщество Тулы и области» и рассказал:

- Мне в личку написала девушка, представившаяся мамой пострадавшего мальчика и попросила переводить деньги не на номер счета, который там указан, а на другой. Очень хорошо, что в посте был указан номер настоящей мамы… Я позвонил по нему, ну, а дальше догадайтесь сами, что я услышал. На данный момент девушка удалила переписку и закрыла страницу, но скрин я сделать успел.

Отправлять деньги ребенку на лечение сейчас или дождаться официальной информации — ваше право. Будьте внимательны.

Как только будет известна вся официальная информация, мы сразу же объявим ее, и вы сможете помочь ребенку.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:53 0
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