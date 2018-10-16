Как идет строительство парка «Патриот-Тула»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Еще недавно на этом месте был пустырь.

«Мы активно начали развивать эту территорию, создавать необходимую для комфортной жизни инфраструктуру. И сегодня здесь целый новый район города, который продолжает расти», — сказал губернатор.

Глава региона подчеркнул, что парк станет новой достопримечательностью Тулы, местом полноценного семейного отдыха.

«К его созданию мы подошли комплексно, чтобы каждый смог найти тут себе занятие. Кроме выставочных площадок здесь будут места для занятий спортом, игровые зоны и многое другое. Сейчас уже завершается первая очередь строительства», — отметил Алексей Дюмин.

Руководитель проекта Михаил Филимонов доложил главе региона, что в парке смонтированы четыре тенто-мобильных укрытия (ТМУ), ведутся работы по строительству конгресс-центра, обустройству асфальтовых покрытий и коммуникаций. По его словам, в здании конгресс-центра разместятся сменные экспозиции, пункт общественного питания, залы для проведения семинаров, торжественных собраний, круглых столов.

Алексей Дюмин подчеркнул, что уже сейчас нужно думать о дальнейшем применении этого комплекса, и спросил своего заместителя Сергея Егорова о планах по использованию объекта после завершения строительства.

По словам Сергея Егорова, на площадях парка будут созданы возможности для разных видов досуга — спортивного, военно-патриотического, культурного и семейного. Их перечень сейчас формирует региональное учреждение «Тульские парки», на баланс которого инвестор передаст парк по завершении строительства.

Заместитель губернатора также подчеркнул, что Тульская область — один из первых регионов России, где будет создан аналог парка «Патриот», расположенного в подмосковной Кубинке.

Алексей Дюмин также осмотрел тенто-мобильные укрытия. После проведения пусконаладочных работ климатической системы здесь планируется разместить интерактивную постоянную экспозицию ретро-автомобилей, организовать тематические выставочные площадки с размещением вооружения, военной техники и центра военно-тактических игр, а также проводить прикладные мастер-классы.

Глава региона отметил, что объект находится в высокой степени готовности, и поручил Сергею Егорову держать ситуацию на контроле и оказывать застройщику необходимую поддержку.