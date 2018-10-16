В Туле иномарка «повисла» на парапете у автомойки

фото из группы vk.com/tulazest

Нестандартное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня в Туле около двух часов дня на ул. Дм. Ульянова у дома №34.

По словам очевидцев, водитель «Киа Сид» не справился с управлением, машина вылетела с дороги, наехала на бетонное ограждение автомойки и упала, повиснув на задних колесах. О пострадавших не сообщается.

Чтобы снять машину с парапета, потребовалась помощь эвакуатора.

Обстоятельства аварии выясняют сотрудники УГИБДД.