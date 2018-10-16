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В Туле иномарка «повисла» на парапете у автомойки
фото из группы vk.com/tulazest

В Туле иномарка «повисла» на парапете у автомойки

Чтобы снять машину, потребовалась помощь эвакуатора.

Нестандартное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня в Туле около двух часов дня на ул. Дм. Ульянова у дома №34. 
 
По словам очевидцев, водитель «Киа Сид» не справился с управлением, машина вылетела с дороги, наехала на бетонное ограждение автомойки и упала, повиснув на задних колесах. О пострадавших не сообщается.
 
Чтобы снять машину с парапета, потребовалась помощь эвакуатора.
 
Обстоятельства аварии выясняют сотрудники УГИБДД.
 
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 15:18 +6
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