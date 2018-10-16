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Полицейские продолжают розыск пропавшего летом в Туле пенсионера
фото из архива Myslo.ru.

Полицейские продолжают розыск пропавшего летом в Туле пенсионера

79-летний мужчина пропал 2 августа: ушел на прогулку и не вернулся.

Отделом полиции «Центральный» УМВД России по городу Туле, а также следователями регионального СУ СК РФ продолжается розыск Николая Ермакова. 
 
Мужчина 2 августа в 10 часов утра на велосипеде выехал из дома, расположенного в Туле на ул. 3-й Южный проезд, дом № 2 на прогулку в Щегловскую засеку. При себе у него был кнопочный мобильный телефон, рюкзак сине-красного цвета, наручные часы, ксерокопию паспорта.
 
С прогулки пенсионер не вернулся. Его местонахождение не известно на данный момент.
Приметы разыскиваемого: на вид 78-80 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, лицо овальное, смуглое, европейского типа, глаза карие, нос извилистый, свернут в сторону, губы тонкие, волосы седые, размер обуви 41.
 
Особые приметы: зубы на верхней челюсти частично отсутствуют, на левом плече шрам от операции длиной 10 см, на левой голени шрам от операции длиной 30 см.
 
На момент ухода был одет: бейсболка серая, рубашка клетчатая, серая с длинным рукавом, майка белая, ветровка светло-серая, брюки зеленые х/б, полукеды. При себе имел рюкзак сине-красный, наручные часы, мобильный телефон, велосипед «Форвард» черный с желтыми полосами, ксерокопию паспорта.
 
Полицейские просят граждан, которые обладают какой-либо информацией о Николае Ермакове, сообщить по телефонам 32-22-49, 32-46-02 или 112.
 
Телефоны следователей: 02, 8-961-147-94-99, либо в аккаунтах в социальных сетях следственного управления. 
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 16:27 0
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