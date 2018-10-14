новости
новости
Регистрация
Алексей Дюмин поздравил тульских фермеров и аграриев с профессиональным праздником
Фото из архива MySlo

Алексей Дюмин поздравил тульских фермеров и аграриев с профессиональным праздником

В воскресенье, 14 октября, в России чествуют работников сельскохозяйственной отрасли.

Глава региона Алексей Дюмин адресовал тульским фермерам и аграриям поздравление:

«Уважаемые работники и ветераны сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

В этот день мы чествуем всех, кто трудится в полях и на фермах, в личных подсобных хозяйствах и на крупных предприятиях!

Благодаря вам сельское хозяйство Тульской области продолжает развиваться и крепнуть, а на прилавках появляются свежие, качественные продукты.

Ваша работа за восемь месяцев нынешнего года уже дала достойные результаты – в регионе сохранились высокие показатели по сбору картофеля и рапса, значительно выросло производство молока и мяса.

Спасибо вам за ответственность, трудолюбие и упорство. От всей души желаю вам благополучия, добра, успехов и хорошего урожая!»

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 11:30 −2
Другие статьи по темам
Событие
губернатор поздравил фермеровДень работников сельского хозяйствапрофессиональный праздникгубернатор Тульской области Алексей Дюмин
Люди
Алексей Дюмин
Место
Тульская областьТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Узловой разыскивают пропавшую пенсионерку
В Узловой разыскивают пропавшую пенсионерку
В тульском Хомяково ночью сгорела баня: пострадал человек
В тульском Хомяково ночью сгорела баня: пострадал человек
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.