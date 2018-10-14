Алексей Дюмин поздравил тульских фермеров и аграриев с профессиональным праздником
В воскресенье, 14 октября, в России чествуют работников сельскохозяйственной отрасли.
Глава региона Алексей Дюмин адресовал тульским фермерам и аграриям поздравление:
«Уважаемые работники и ветераны сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В этот день мы чествуем всех, кто трудится в полях и на фермах, в личных подсобных хозяйствах и на крупных предприятиях!
Благодаря вам сельское хозяйство Тульской области продолжает развиваться и крепнуть, а на прилавках появляются свежие, качественные продукты.
Ваша работа за восемь месяцев нынешнего года уже дала достойные результаты – в регионе сохранились высокие показатели по сбору картофеля и рапса, значительно выросло производство молока и мяса.
Спасибо вам за ответственность, трудолюбие и упорство. От всей души желаю вам благополучия, добра, успехов и хорошего урожая!»