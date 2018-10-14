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В Узловой разыскивают пропавшую пенсионерку

В Узловой разыскивают пропавшую пенсионерку

73-летняя Александра Шеина ушла из дома накануне и не вернулась.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона оказать помощь в розыске 73-летней жительницы Узловой Александры Шеиной (Фесенко). Пенсионерка ушла из дома 13 октября и не вернулась.

Приметы: рост – 165-167 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы короткие рыжие. Была одета в коричневую куртку до колен, черные гамаши, коричневые резиновые сапоги, яркий сиреневый платок. С собой деревянная палка (вместо костыля).

Александра Павловна не ориентируется в пространстве и нуждается в медицинской помощи. 

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, звоните по телефонам: 8(902)845-38-69, 8(800)700-54-52 или 112.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 12:13 +1
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Тульская областьУзловая

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