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В тульском Хомяково ночью сгорела баня: пострадал человек
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В тульском Хомяково ночью сгорела баня: пострадал человек

Пожар тушили три расчёта. Им удалось справиться с огнём за несколько минут.

В 2.16 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании дачи, расположенной по адресу: Хомяковское шоссе, СНТ «ТОЗ-6». На место выехали три пожарных расчета.

По прибытии на место происшествия в 2.26, пожарные приступили к ликвидации горения. Огонь был потушен за четыре минуты. Пострадал один человек – по уточненным данным, его жизни ничто не угрожает.

В результате происшествия баня размером 40 квадратных метров полностью сгорела и обрушилась. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 11 человек и 3 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 10:43 +4
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ТулаХомяковское шоссе

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