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В Туле асфальтовый завод Альберта Уколова вновь сделал выброс диоксида серы
фото из архива Myslo.ru.

В Туле асфальтовый завод Альберта Уколова вновь сделал выброс диоксида серы

Тульская природоохранная прокуратура провела проверку по обращению жителей Привокзального района.

Туляки пожаловались на выброс белой пыли с ООО «Звезда АБЗ».
 
Выездная проверка состоялась 25 сентября. В ней приняли участие помимо природоохранной прокуратуры специалисты министерства природных ресурсов и экологии Тульской области и ФБУ «Тульский ЦСМ».
 
ООО «Звезда АБЗ» руководит Альберт Уколов – бывший глава администрации Тулы. Он 1 сентября 2009 года ушел в отставку «по собственному», а в начале 2010 года в отношении него возбудили дело за превышение должностных полномочий при приватизации муниципального имущества, а потом и за незаконное приобретение и хранению боеприпасов (в доме Уколова нашли 308 патронов). Дело до суда так и не дошло. Сейчас Альберт Уколов возглавляет асфальтовый завод, он же является его соучредителем (владеет 30% доли).
 
Предприятие производит асфальтобетонную смесь на промышленной площадке, расположенной в Туле на Ханинском проезде, дом 43. Как сообщалось ранее, «Звезда АБЗ» – единственное предприятие в городе, которое производит литой асфальт. Предприятие в феврале 2018 года посещал глава администрации регионального центра Евгений Авилов.
 
25 сентября во время проверки было установлено, что асфальто-бетонный завод имеет разрешение до 30 января 2019 года на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу. В процессе проверки сотрудники ФБУ «Тульский ЦСМ» отобрали пробы выбросов от источника загрязнения атмосферы – асфальтосмесительной установки «Marini». Химический анализ показал, что 25 сентября с установки в атмосферу произошел выброс диоксида серы с превышением установленного норматива.
 
Кроме этого в воздух попали керосин, формальдегид, сероводород (дигидросульфид), которые отсутствуют в нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.
 
В связи с выявленными нарушениями  природоохранным прокурором 12 октября внесено представление генеральному директору ООО «Звезда АБЗ» Альберту Уколову. Также в отношении должностного лица общества вынесены постановления о возбуждении дел об административном правонарушении.
 
Кстати, это не первое нарушение, допущенное со стороны ООО «Звезда АБЗ». На территории промплощадки предприятия расположено 14 источников выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, в том числе трубы асфальтосмесительных установок, битумохранилище, сварочный пост и др.

Согласно отчетам, за 2016 год предприятием выброшено в атмосферный воздух 25,99 т вредных веществ: оксида углерода, оксида азота, диоксида серы и др.

Сотрудники ФБУ «Тульский ЦСМ», исследовав пробу промышленных выбросов от асфальтосмесительной установки Marini, выявили превышение установленного норматива по диоксиду серы в 3,3 раза, а также выброс метана, который отсутствует в нормативах выбросов вредных веществ в атмосферный воздух.

По результатам проверки природоохранным прокурором генеральному директору ООО «Звезда АБЗ» также вносилось представление, в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении – выброс вредных веществ в атмосферный воздух без специального разрешения и нарушение условий специального разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух.

 

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 16:49 +5
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