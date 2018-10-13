В Туле асфальтовый завод Альберта Уколова вновь сделал выброс диоксида серы

фото из архива Myslo.ru.

Туляки пожаловались на выброс белой пыли с ООО «Звезда АБЗ».

Выездная проверка состоялась 25 сентября. В ней приняли участие помимо природоохранной прокуратуры специалисты министерства природных ресурсов и экологии Тульской области и ФБУ «Тульский ЦСМ».

ООО «Звезда АБЗ» руководит Альберт Уколов – бывший глава администрации Тулы. Он 1 сентября 2009 года ушел в отставку «по собственному», а в начале 2010 года в отношении него возбудили дело за превышение должностных полномочий при приватизации муниципального имущества, а потом и за незаконное приобретение и хранению боеприпасов (в доме Уколова нашли 308 патронов). Дело до суда так и не дошло. Сейчас Альберт Уколов возглавляет асфальтовый завод, он же является его соучредителем (владеет 30% доли).

глава администрации регионального центра Евгений Авилов. Предприятие производит асфальтобетонную смесь на промышленной площадке, расположенной в Туле на Ханинском проезде, дом 43. Как сообщалось ранее, «Звезда АБЗ» – единственное предприятие в городе, которое производит литой асфальт. Предприятие в феврале 2018 года посещал

25 сентября во время проверки было установлено, что асфальто-бетонный завод имеет разрешение до 30 января 2019 года на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу. В процессе проверки сотрудники ФБУ «Тульский ЦСМ» отобрали пробы выбросов от источника загрязнения атмосферы – асфальтосмесительной установки «Marini». Химический анализ показал, что 25 сентября с установки в атмосферу произошел выброс диоксида серы с превышением установленного норматива.

Кроме этого в воздух попали керосин, формальдегид, сероводород (дигидросульфид), которые отсутствуют в нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.

В связи с выявленными нарушениями природоохранным прокурором 12 октября внесено представление генеральному директору ООО «Звезда АБЗ» Альберту Уколову. Также в отношении должностного лица общества вынесены постановления о возбуждении дел об административном правонарушении.

Кстати, это не первое нарушение, допущенное со стороны ООО «Звезда АБЗ». На территории промплощадки предприятия расположено 14 источников выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, в том числе трубы асфальтосмесительных установок, битумохранилище, сварочный пост и др.