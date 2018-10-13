В Ясной Поляне продолжат восстановление уничтоженного вредителем леса

Восстановление хвойных деревьев в Ясной поляне началось в этого году. В рамках акции «Сохраним Ясную Поляну для будущих поколений» было высажено 150 елей. Но впереди еще много работы.

Весной 2019 года работа продолжится. На площади около 2,5 га будет высажено 1,3 тыс. деревьев, рассказал ТАСС заведующий мемориальным природным комплексом музея-усадьбы «Ясная Поляна» Владислав Воронцов. Он добавил, что сажать деревья будут на тех же местах, где их сажал Лев Толстой с супругой Софьей Андреевной. Отметим, хвойный лес на западной границе усадьбы был высажен в 1864-1907 годы.

Напомним, жука короеда-типографа обнаружили в лесах музея-усадьбы в 2011 году. Зараженными оказались хвойные деревья на площади 2,5 га. Для остановки распространения вредителя и санитарной обработки пришлось вырубить деревья.