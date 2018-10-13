новости
новости
Регистрация
В Ясной Поляне продолжат восстановление уничтоженного вредителем леса

В Ясной Поляне продолжат восстановление уничтоженного вредителем леса

Работы намечены на весну 2019 года.

Восстановление хвойных деревьев в Ясной поляне началось в этого году. В рамках акции «Сохраним Ясную Поляну для будущих поколений» было высажено 150 елей. Но впереди еще много работы.
 
Весной 2019 года работа продолжится. На площади около 2,5 га будет высажено 1,3 тыс. деревьев, рассказал ТАСС заведующий мемориальным природным комплексом музея-усадьбы «Ясная Поляна» Владислав Воронцов. Он добавил, что сажать деревья будут на тех же местах, где их сажал Лев Толстой с супругой Софьей Андреевной. Отметим, хвойный лес на западной границе усадьбы был высажен в 1864-1907 годы.
 
Напомним, жука короеда-типографа обнаружили в лесах музея-усадьбы в 2011 году. Зараженными оказались хвойные деревья на площади 2,5 га. Для остановки распространения вредителя и санитарной обработки пришлось вырубить деревья. 
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 15:22 +1
Другие статьи по темам
Событие
восстановление леса в Ясной Поляне
Люди
Лев Толстой
Место
ТулаЯсная Поляна
Прочее
жук короед-типограф

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле асфальтовый завод Альберта Уколова вновь сделал выброс диоксида серы
В Туле асфальтовый завод Альберта Уколова вновь сделал выброс диоксида серы
В Туле российская молодёжка разгромила сборную Македонии: Как это было
В Туле российская молодёжка разгромила сборную Македонии: Как это было
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.