«Тулица-2» одержала вторую победу над командой из Пензы

Матч в Туле против команды «Университет-Визит» завершился со счетом 3:0.

Сегодня, 13 октября, в СК «Новое поколение» состоялся второй матч четвертого тура сезона 2019 Чемпионата России по волейболу среди женских команд в Высшей лиге «Б». «Тулица-2» одержала победу над соперницами из Пензы — командой «Университет-Визит». Счет по партиям: 25:20, 25:21, 25:23.

Тем не менее, главный тренер «Тулицы-2» Екатерина Леонова не считает победу легкой:

«После легко выигранной вчера игры, мы наступили на те же грабли и недооценили соперника. Но справились и дожали».

Напомним, вчера, 12 октября, «Тулица-2» тоже выиграла игру, добавив турнирных очков в свой актив.

Пятый тур Чемпионата «Тулица-2» проведет в Брянске, где 20 и 21 октября сыграет с местной командой.

Напомним, что 27 и 28 октября основная «Тулица» на домашней площадке открывает сезон. Соперницами первого тура Чемпионата России в Высшей лиге «А» для нашей команды станут волейболистки московского «Луча». Матчи «Тулицы» пройдут в манеже стадиона «Арсенал» (г. Тула, пр. Ленина, 87/7). Начало игр в оба дня — в 17:00.