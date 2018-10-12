ВЦИОМ рассказал, какие книги читают россияне

Специалисты ВЦИОМ выяснили отношение россиян к чтению. 96 % респондентов охотно читают книги – в основном, произведения для детей (31%), исторические романы (30%) и литературу о домашнем хозяйстве (27%).

Лишь 4% опрошенных признались, что не практически читают книг. По данным опроса, каждый четвертый россиянин предпочитает произведения классической русской и зарубежной литературы, а каждый пятый увлекается фэнтэзи.

Еще 21% респондентов интересуются научной и профессиональной литературой. Пятая часть жителей России читает справочную литературу, женскими детективами увлекаются 16% респондентов, а историческими и зарубежными – 12%.

Около 87% граждан имеют дома библиотеку. У большинства опрошенных в возрасте от 18 до 34 лет насчитывается до 100 книг. Еще 23% читателей сообщили, что у них дома от 100 до 300 книг. Библиотеку от 300 до 500 томов имеют 10% опрошенных.

По 5% респондентов располагают богатой домашней библиотекой, насчитывающей 500-1000 книг и более 1000 книг. В основном, это люди в возрасте от 60 лет.