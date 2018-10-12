Задержанный туляк рассказал и показал, как убивал жену

Фото Алексея Пирязева и Юлии Александровой

Напомним, ему вменяется убийство бывшей жены, поджог дома, ограбление соседки и другие преступления.

Череда его преступлений началась 8 сентября. За два дня до этого было зарегистрировано официальное расторжение брака Филатовых. Это событие и толкнуло Владимира на преступление.

Он ещё до развода подозревал жену в измене, постоянно следил за ней, подтверждений не находил, но сомнения все равно не покидали его. До развода они четыре месяца не жили вместе и, терзаемый ревностью, он слал Ольге СМС с угрозами. После же расторжения брака решился на преступление.

Около 11 вечера, 8 сентября, он пришёл к дому Ольги, где вместе с ней жила их дочь и теща. Ворота были закрыты, но проживший в этом доме 15 лет Филатов хорошо знал другие пути. Поэтому он зашёл с противоположной стороны — из огорода, разбив ногой окно кухни. Там как раз ужинала Ольга.

Оказавшись в доме, Владимир сразу же начал наносить ей удары. Крики услышала дочь, прибежала и, увидев происходящее, побежала за бабушкой. Тёща попыталась защитить Ольгу: схватила лопату и хотела ударить зятя, но он ударил её первым. Женщина упала и потеряла сознание.

Затем Владимир схватил один из кухонных ножей и снова напал на бывшую жену. Женщина, истекая кровью, чудом смогла выбраться из дома и выбежать за ворота. На улице находилась и её дочь, она звала на помощь. Соседи тут же сбежались, начали оказывать Ольге помощь, вызвали скорую и полицию. Владимир скрылся тем же путём – через огороды.

В тот же день было возбуждено уголовное дело. Ольгу с 20 ножевыми ранениями госпитализировали, а теща с внучкой временно уехали к старшей дочери женщины.

Затем Владимир несколько раз возвращался на место преступления, вынося ценные вещи из пустого дома. В ночь на 14 сентября он решился на поджог. Соседи слышали шум его подъезжающей машины, а вскоре увидели пожар. Точную причину возгорания должна установить экспертиза.

После этого Филатов подался в бега: сначала снял квартиру на месяц, но прожил в ней один день и, возможно, догадавшись, что его разыскивают, скрылся.

Ольгу выписали из больницы через две недели после случившегося. Раны ещё не зажили, но круглосуточное наблюдение медиков уже не требовалось. Возможно, Владимиру стало известно, что его бывшая жена вышла из больницы. Чувство ревности в нём только нарастало.

Он предположил, что Ольга может прятаться у кого-то из местных жителей, поэтому забрался в дом к соседке и организовал там наблюдательный пункт.

Сколько он прожил в чужом доме, не сообщается, но 28 сентября его обнаружила владелица. Филатов был вооружён ножом и, пригрозив женщине, потребовал отдать деньги, но у неё не было наличных. Тогда преступник заставил её отдать ключи от машины, сел за руль, соседка села на пассажирское сиденье, и автомобиль направился в сторону ближайшего банкомата.

По дороге Филатов рассказал соседке, что, заподозрив Ольгу в измене, он пытался её убить и намерен закончить начатое, а потом наложить на себя руки. Также преступник признался в поджоге. Перепуганная соседка сняла со своей карты 24 тысячи рублей и отдала ему. Машина была оборудована системой ГЛОНАСС – возможно, именно это и спасло жизнь владелице авто. Владимир не причинил женщине вреда и, получив деньги, скрылся.

После этого Филатов пропал, полицейские искали его, но безрезультатно. Ни в квартире по месту прописки, ни в посёлке он не появлялся. Стражи порядка предполагали, что злоумышленник нашел помощника и затаился.

Но 11 октября Филатов совершил неосторожность: пожив некоторое время у одного из своих братьев, он вечером решил сходить в ближайший магазин. Подозреваемого опознала продавщица и сразу же нажала тревожную кнопку. Филатова задержали около дома в поселке Менделеевский. Мужчина сразу же признался в совершении преступлений.

В пятницу, 12 октября, состоялась проверка показаний на месте. Злоумышленника привезли в поселок Старое Басово, в дом, где он жил с женой и дочерью. Увидеть Филатова, который держал в страхе весь посёлок, собрались многие. Как только его привезли, кто-то крикнул: «Что ж тебе не жилось-то?» Но Филатов, закованный в наручники, молча прошел мимо.

Владимир держался спокойно, даже несколько дерзко, не прячась от камеры и даже слегка улыбаясь. Он подробно рассказал обо всём: как пытался убить бывшую жену и как пробрался в дом к соседке.

По окончании следственного эксперимента Владимира Филатова увезли в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается.