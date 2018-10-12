Погода в Туле 13 октября: тепло, солнечно, без осадков
Синоптики обещают умеренный северно-западный ветер, давление в норме.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе будет преимущественно солнечно, небольшая облачность.
Осадков не предвидится, ветер западный, северо-западный, до восьми метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от нуля до +5, днём – от +10 до +15 градусов. Атмосферное давление – 750-755 мм рт. ст.
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