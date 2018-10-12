Делегация Тульской области участвует в V Форуме регионов Белоруссии и России

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Соглашение о сотрудничестве нашего региона с Белоруссией подписано еще в 2003 году. С тех пор такие встречи проводятся на регулярной основе.

11 октября в Минске в рамках V Форума регионов Белоруссии и России состоялось заседание Совместной рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Тульской области.

В мероприятии участвовали председатель концерна «Беллегпром», сопредседатель Совместной рабочей группы Николай Ефимчик, руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в РФ в Смоленске Чеслав Шульга, члены правительства Тульской области.

Открывая заседание, Николай Ефимчик отметил, что между Белоруссией и Тульской областью выстроена эффективная система взаимодействия по многим направлениям. Ежегодно в Туле проводят ярмарки белорусских товаров. Николай Ефимчик предложил проводить их чаще и расширять ассортимент продукции.

От имени губернатора Алексея Дюмина участников рабочей группы приветствовал заместитель председателя правительства – министр экономического развития Тульской области Григорий Лаврухин. По его словам, экономические и культурные связи нашего региона с Республикой Беларусь исчисляются десятилетиями.

Григорий Лаврухин подчеркнул, что основу экспорта из Тульской области в Беларусь составляют в числе прочего поставки чугуна, стиральных веществ, электронных интегральных схем, полимеров стирола.

А основное направление экспорта из Республики в наш регион - сельскохозяйственная техника, такая как трактора МТЗ различных модификаций и комбайны «Полесье». Кроме того, Беларусь экспортирует молоко и сливки, мясную продукцию, щебень, синтетические нити и пряжу, товары бытового назначения. Также тульские аграрии сотрудничают с белорусскими коллегами в приобретении посадочного материала многолетних насаждений.

В последние годы динамично развиваются торговые предприятия, реализующие белорусскую продукцию. В Тульской области их сейчас порядка 150. Под маркой «Славянский союз» работает центр торговли белорусских предприятий легкой промышленности. Популярны у туляков ярмарки товаров из Беларуси. Только за 9 месяцев этого года проведено более 80 таких ярмарок. Это вдвое больше, чем 3 года назад.

«Сегодня в приоритете межрегиональной деятельности не просто обмен товарами и ресурсами, а развитие инновационных технологий в строительстве, промышленности, сфере обслуживания, развитие наукоемкого производства», - сказал Григорий Лаврухин.

Доброй традицией стало проведение совместных концертов, фестивалей, выставок. Так, в 2019 году Тульский областной художественный музей планирует организовать обменные выставки «Народное искусство Могилева» из фондов УК «Могилевский областной краеведческий музей им. Е.Р. Романова» и «Народное искусство Тульского края» из фондов Тульского областного художественного музея.

Налажено сотрудничество между учреждениями профобразования нашего региона и Республикой, выпускающими специалистов среднего звена для пищевой отрасли и сферы услуг. Ежегодно проходят совместные научно-практические конференции, обмен сотрудниками и преподавателями учреждений образования.

Для укрепления межнациональных отношений создана региональная автономия «Белорусы в Туле», которая будет вести общественную деятельность. Такие инициативы заметно обогащают двусторонний диалог и, что особенно важно, сферу личных, человеческих контактов.