новости
новости
Регистрация
Делегация Тульской области участвует в V Форуме регионов Белоруссии и России
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Делегация Тульской области участвует в V Форуме регионов Белоруссии и России

Соглашение о сотрудничестве нашего региона с Белоруссией подписано еще в 2003 году. С тех пор такие встречи проводятся на регулярной основе.

11 октября в Минске в рамках V Форума регионов Белоруссии и России состоялось заседание Совместной рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Тульской области. 

В мероприятии участвовали председатель концерна «Беллегпром», сопредседатель Совместной рабочей группы Николай Ефимчик, руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в РФ в Смоленске Чеслав Шульга, члены правительства Тульской области. 

Открывая заседание, Николай Ефимчик отметил, что между Белоруссией и Тульской областью выстроена эффективная система взаимодействия по многим направлениям. Ежегодно в Туле проводят ярмарки белорусских товаров. Николай Ефимчик предложил проводить их чаще и расширять ассортимент продукции. 

От имени губернатора Алексея Дюмина участников рабочей группы приветствовал заместитель председателя правительства – министр экономического развития Тульской области Григорий Лаврухин. По его словам, экономические и культурные связи нашего региона с Республикой Беларусь исчисляются десятилетиями. 

Григорий Лаврухин подчеркнул, что основу экспорта из Тульской области в Беларусь составляют в числе прочего поставки чугуна, стиральных веществ, электронных интегральных схем, полимеров стирола.

А основное направление экспорта из Республики в наш регион - сельскохозяйственная техника, такая как трактора МТЗ различных модификаций и комбайны «Полесье».  Кроме того, Беларусь экспортирует молоко и сливки, мясную продукцию, щебень, синтетические нити и пряжу, товары бытового назначения. Также тульские аграрии сотрудничают с белорусскими коллегами в приобретении посадочного материала многолетних насаждений.

В последние годы динамично развиваются торговые предприятия, реализующие белорусскую продукцию. В Тульской области их сейчас порядка 150. Под маркой «Славянский союз» работает центр торговли белорусских предприятий легкой промышленности. Популярны у туляков ярмарки товаров из Беларуси. Только за 9 месяцев этого года проведено более 80 таких ярмарок. Это вдвое больше, чем 3 года назад.

«Сегодня в приоритете межрегиональной деятельности не просто обмен товарами и ресурсами, а развитие инновационных технологий в строительстве, промышленности, сфере обслуживания, развитие наукоемкого производства», - сказал Григорий Лаврухин. 

Доброй традицией стало проведение совместных концертов, фестивалей, выставок. Так, в 2019 году Тульский областной художественный музей планирует организовать обменные выставки «Народное искусство Могилева» из фондов УК «Могилевский областной краеведческий музей им. Е.Р. Романова» и «Народное искусство Тульского края» из фондов Тульского областного художественного музея.   

Налажено сотрудничество между учреждениями профобразования нашего региона и Республикой, выпускающими специалистов среднего звена для пищевой отрасли и сферы услуг. Ежегодно проходят совместные научно-практические конференции, обмен сотрудниками и преподавателями учреждений образования.

Для укрепления межнациональных отношений создана региональная автономия «Белорусы в Туле», которая будет вести общественную деятельность. Такие инициативы заметно обогащают двусторонний диалог и, что особенно важно, сферу личных, человеческих контактов.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:53 −1
Другие статьи по темам
Люди
Григорий Лаврухин
Место
ТулаБелоруссия
Прочее
форумфорум регионов

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Сегодня в Туле возле Центрального стадиона запрещена продажа алкоголя
Сегодня в Туле возле Центрального стадиона запрещена продажа алкоголя
Турнир по Panna на тульской набережной: большой фоторепортаж
Турнир по Panna на тульской набережной: большой фоторепортаж
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.